Budah mostra lado romântico em seu 1° EP lançado pela Universal Music

Budah lançou seu primeiro trabalho pelo selo Universal Music Crédito: Aquila Bersont

O trabalho contém cinco faixas que exploram outras sonoridades dentro do gênero musical em que a artista se firmou e reúne participações de novos talentos nacionais, como o trapper Yunk Vino e o cantor Vulgo FK.

Disponível nas plataformas digitais, o projeto traz a capixaba sob uma perspectiva mais madura, empoderada, e explorando seu lado romântico, a começar pelo clipe "Peito Aberto", que traz participação do cantor carioca Luccas Carlos. É impossível não se deixar seduzir com o belo timbre de voz de Budah entoando versos como /"Amo seus defeitos e cada gesto/ Penso no errado, você mostra o certo/ Seja minha água quando eu tô deserto"/. Poesia pura!

"O clipe contou com a parceria de Patrik Braga e Vera, capixabas que trabalharam comigo em vários momentos, como no lançamento de Licor. Fiz questão de contar com eles aqui na Universal Music, pois conhecem muito bem meu estilo", relembrou Budah, em entrevista a HZ por videoconferência. Em tempo: Peito Aberto já conta com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, o que mostra a força da cantora junto a seu público fiel.

H.E.R, que ficou conhecida mundialmente após vencer o "O clipe tem a forte presença do roxo, uma cor que, para mim, representa coração, diamante, e traz uma Budah mais mulher. Em relação à letra, escrevi há cerca de dois anos. Estava guardada, esperando a hora certa para sair. É a canção mais romântica e melódica do EP, abordando um amor totalmente puro e o sentimento de se estar entregue", comentou, sem esconder suas referências - no clipe e na carreira -, como a cantora norte-americana, que ficou conhecida mundialmente após vencer o Oscar de Melhor Canção Original em 2021 , com a faixa Fight for You, integrante da trilha sonora do (excelente) filme "Judas e o Messias Negro".

ESTILOS

É preciso ressaltar as participações de dois talentos da nova geração. "Lençol" traz Vulgo FK e "NQQP (Não Quero Que Pare)" conta com feat do trapper Yunk Vino em um beat sexy e dançante, mas - sempre tem um mas - o que chama atenção é "Namorada". A composição também tem uma pegada romântica, mas apostando no funk. Não chega a ser um proibidão, mas ouvimos Budah bem soltinha, se assim podemos definir.

"É uma parceira com Gustah DJ. Estávamos procurando um beat e aí veio esse som na cabeça. Escrevi a música rápido. Pintou na memória esses memes sobre relacionamento de pessoas que sentem alguma coisa por melhores amigos", relembra a cantora.

Questionada sobre sua trajetória na música - que começou durante as tradicionais batalhas de rima de Cariacica -, Budah afirmou que não pretende ser um espelho, mas vê seus caminhos trilhados como uma possibilidade a ser seguida por colegas, citando, como exemplo, Dudu, que despontou para o país chegando a assinar com a gravadora Som Livre

"Nunca achei que não seria possível (assinar com uma gravadora multinacional), mas não pensava que viria tão rápido. Sempre digo que a questão é ter foco, estudar, apurar a técnica e ter paciência. Não adianta só ir para um estúdio e gravar. Você precisa se aprimorar e estudar sempre", enfatiza, citando, como exemplo de talentos da nova geração capixaba, nomes como Matheus Nascimento e Mavi.