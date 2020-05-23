Promessa da Som Livre, Dudu faz sucesso com clipe no ES e adianta álbum

O rapper capixaba Dudu Crédito: Reprodução/Instagram @dudumc1

Foi há, mais ou menos, sete anos que Dudu, de 17 anos, viu de perto, pela primeira vez, o que é uma batalha de rappers  duelo de rimas bastante comum na cena rap. No momento em que viu o sonho dele sendo tratado como trabalho, decidiu que era aquilo o que ele queria fazer.

Quando ainda morava em Itararé, bairro de Vitória, o jovem começou a frequentar eventos musicais e a aprimorar o dom. Em 2020, ele já chega como promessa do rap no cenário nacional e com milhões de ouvintes nas plataformas digitais.

"Espero ser maior que uma promessa, espero ser uma realização" Dudu - Rapper

Seu mais novo passo é o disco "Acídia", primeiro da carreira e já com o selo da Som Livre. Previsto para sair no início de junho, o álbum terá uma pegada mais moderna e diferente do que ele vinha trazendo em sua bagagem. Os fãs e interessados no som que o capixaba vai apresentar, podem conferir a recente "Calabasas", que estará no álbum.

Lançada no dia 14 de maio deste ano, a canção teve clipe filmado no Espírito Santo. No vídeo, que tem mais de 260 mil visualizações no YouTube, é possível identificar a passagem por ruas da Grande Vitória e ambientes fechados do Estado.

Segundo Dudu, a mensagem a se passar é a de liberdade. Aliás, é sempre essa a palavra de ordem que rege o trabalho do capixaba na arte.

São muitas (as mensagens) que quero transmitir, mas que no final remetem a liberdade. Música é liberdade acima de tudo, é a pessoa sentir o que quiser sentir, falar o que quiser... No fim, minha música quer fazer as pessoas se sentirem livres, diz ele, em entrevista ao Divirta-se.

Atualmente, o rapper, que mora na Barra do Jucu, em Vila Velha, dá os primeiros passos para conquistar autonomia. Dudu pensa em retomar os estudos para concluir o Ensino Médio e, sobretudo, se orgulha do que construiu até agora.

"Toda pessoa que atinge o sucesso, e não nasceu em berço de ouro, tem que atribuir esse sucesso ao trabalho" Dudu - Rapper

Em bate-papo com a reportagem, o jovem também falou sobre projetos para o mundo pós-isolamento provocado pela pandemia do novo coronavírus , lançamento de seu primeiro álbum e parcerias com outros grandes nomes do rap.