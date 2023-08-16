Thaeme e Thiago prometem show de hits no aniversário de Colatina

Thaeme & Thiago são atrações confirmadas no aniversário de 102 anos de Colatina Crédito: Mauricio Antonio

Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, comemora 102 anos na próxima terça-feira (22). Para comemorar a data, a prefeitura da cidade promete um festival de shows gratuitos, que vão de sexta (18) até a terça (22), na Área Verde da avenida Beira Rio. Entre os destaques, está a apresentação da dupla sertaneja Thaeme & Thiago, no domingo (20), às 22h. Banda Casaca, Grupo Revelação, Pitty e Alceu Valença também ajudam a soprar as velinhas da "Princesinha do Norte" nos demais dias. (Confira a programação completa no fim da matéria)

A programação ainda conta com um desfile cívico no dia 22, dia oficial do aniversário da cidade. Um cortejo pelas ruas do centro contarão a história da "Princesinha do Norte".

Em conversa com HZ, Thaeme adiantou o repertório do show de domingo (20) e contou as expectativas para a apresentação. "A gente vai levar um show mega especial, bem animado, em que a galera vai dançar, vai curtir, vai esquecer os problemas", detalha.

Entre os sucessos a serem apresentados, a música "Seu Grande Amor" uma sofrência onde o piseiro dá o ritmo. Confira abaixo:

Com diversas passagens pelo Espírito Santo, a cantora aproveitou para destacar algumas lembranças de suas passagens por aqui, como uma visita ao museu do Rei Roberto Carlos, em Cachoeiro de Itapemirim. "Foi bem emocionante enxergar um pouquinho da história dele. Estar lá dentro, entrar um pouquinho na vida dele, que é um ídolo tão especial para a gente. Um dos meus maiores sonhos é um dia poder cantar ao lado dele", contou.

Em suas respostas, a cantora ainda disse o que busca despertar com suas canções e os próximos passos da dupla. "O nosso objetivo principal é levar alegria, fazer as pessoas esquecerem os problemas e dar um sentido especial para a vida das pessoas", disse.

Confira o bate-papo completo:

Thaeme & Thiago, sejam muito bem-vindos ao Espírito Santo! Qual a expectativa para a apresentação do dia 20 de agosto? Thaeme: As expectativas são os melhores possíveis porque todas as vezes que fomos ao Espírito Santo foram muito abençoadas. Foi uma delícia, galera animada que curte sertanejo, que gosta do nosso trabalho, que respeita a gente. Todos os shows foram maravilhosos. Eu tenho certeza que, em Colatina, também vai ser. Falando no nosso Estado, vocês guardam boas lembranças daqui? Podem nos contar alguma história aqui no ES? Thaeme: Eu guardo muitas memórias, muitas lembranças. Uma delas foi de um dos últimos shows, antes da pandemia, que a gente fez em Cachoeiro de Itapemirim, cidade do nosso maravilhoso Rei Roberto Carlos. Foi um show muito gostoso, maravilhoso e envolvente, como sempre! A gente ama o público capixaba de paixão e, nesse dia, a gente aproveitou para visitar a casa do Roberto Carlos, a Casa de Cultura. Foi bem emocionante enxergar um pouquinho da história dele. Estar lá dentro, entrar um pouquinho na vida dele que é um ídolo tão especial para a gente. Um dos meus maiores sonhos é um dia poder cantar ao lado dele. Quem sabe um dia a gente realiza. Nesse dia, eu mentalizei bastante isso acontecendo. Foi um dia muito especial. O que vocês trazem de especial para o show? O que ouviremos no repertório? A gente vai levar um show mega especial, bem animado. A cara de Thaeme & Thiago é um show bem animado do início ao fim em que a galera vai dançar, vai curtir, vai esquecer os problemas. A nossa maior missão é levar alegria através das nossas músicas, através do nosso show. Quando a gente está com esse contato direto com os fãs é a ocasião perfeita para a gente poder aplicar essa nossa missão. A gente, com certeza, vai trazer os grandes hits que fazem parte dessa história de 12 anos da dupla. Com certeza, hits atuais e também de colegas nossos do sertanejo, assim como músicas das antigas que fizeram parte da nossa adolescência e que até hoje, quando toca, a galera curte. A faixa "Seu Grande Amor" também está garantida? É um dos momentos mais esperados do show. A música gerou uma identificação muito grande porque a maioria das pessoas já passou por uma história do tipo. De repente, o casal se estranha e acaba se afastando. Sabe aquela história que você vai dando chance até que chega uma hora que o amor vai ficando cada vez mais fraquinho? Aí, chega uma hora que o amor próprio vence e que a gente não quer mais sofrer por aquela outra pessoa. Ela tem gerado uma identificação muito grande.

Vocês chegam para o aniversário de 102 de Colatina. Falando em comemorações, como seria a festa perfeita para vocês? A festa de comemoração perfeita para a gente é um show lindo, um show maravilhoso. A gente no palco, cantando, dando o nosso melhor, dançando e envolvendo essa galera do início ao fim, levando muita alegria para que o público saia de lá com muita felicidade dentro do coração. É assim que queremos parabenizar Colatina, levando alegria para cada pessoa que estiver no nosso show e que ela saia de lá com o coração quentinho e muito feliz. Grupo Revelação, Pitty e Alceu Valença também estão garantidos no evento. O que acham de revezar o palco com artistas como eles? Que delícia se nós pudéssemos curtir o show de todos. Somos mega fãs de todos eles. Eu acho muito bacana essa diversidade. (...) Dividir esse público é maravilhoso porque só agrega mais à música. Cada um com o objetivo de levar alegria para esse público. Se tivessem oportunidade de se apresentarem ao lado de um destes artistas que chegam para a festa, qual seria? Por quê? Muito difícil responder essa pergunta. Cantar ao lado de qualquer um deles seria uma honra muito grande. Eu sou muito fã da Pitty. Sempre escutei demais na minha adolescência. Acho que seria bem bacana estar ao lado dela, me transportaria para aquele tempo de 20 anos atrás, sabe?

Para finalizar, quais os próximos passos da dupla? O que os fãs podem esperar? A gente tem mais três músicas que serão lançadas ainda nesse ano. Uma delas conta muita história da mulherada, vai gerar uma identificação muito grande. As outras duas músicas são românticas, maravilhosas. Em uma delas, o Thiago até faz primeira voz. Eu tenho certeza que a galera vai se emocionar e vai curtir demais. Até o final do ano a gente espera gravar um novo projeto também para o ano que vem.

SERVIÇO

ANIVERSÁRIO DE 102 ANOS DE COLATINA

QUANDO: De quinta (18) a segunda (21)

De quinta (18) a segunda (21) ONDE: Área Verde da Beira Rio, na Av. Senador Moacyr Dalla

Área Verde da Beira Rio, na Av. Senador Moacyr Dalla ENTRADA: Gratuita