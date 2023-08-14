Comichão promete um passeio por ritmos variados no TecnoAgro 2023

Nada melhor que música boa para animar um grande encontro de negócios. Nesta quinta (17) e sexta (18), Linhares recebe o TecnoAgro 2023, maior evento do agronegócio capixaba. Realizado no Conceição Hall, no bairro Colina, o evento contará com referências profissionais, autoridades governamentais e jornalistas especializados no agro para fomentar o debate da produtividade e sustentabilidade. Para animar o happy hour após as rodadas de negócio, apresentações da banda Comichão e de Luiza Andrade. A entrada é gratuita.
Abrindo o horário no primeiro dia, o Comichão promete um passeio por ritmos variados e vibrantes como o forró, o piseiro e o axé. "Faremos um show bem pra cima irreverente com um repertório que passeia por piseiro, sertanejo e forró com uma energia do início ao fim", garante Jales Neto, vocalista da banda.
Da performance prometida, ele destaca a apresentação do último lançamento do grupo, chamado "Ela Senta". "É uma versão da música 'Paradise', do Coldplay, que está fazendo bastante sucesso. Gravamos num parque de diversões com muitas cores", descreve.
Mas para manter o clima lá em cima, o repertório vai além. "Além da música autoral, teremos canções de Wesley Safadão, Nathanzinho e Alemão do Forró. A proposta é de músicas que as pessoas cantem do início ao fim.", conta Jales, revelando que ainda haverá um bloco de axé com muitas músicas do Chiclete com Banana.
SERTANEJO E FESTIVAL DE CACHAÇA
E na sexta (18), Luiza Andrade, que tem a voz potente e o chapéu colorido como marcas registradas, sobe no palco do TecnoAgro 2023. A cantora é natural de Vila Velha (ES) e já produziu o seu primeiro DVD autoral em Goiânia no ano de 2022. Com apenas 21 anos, já se apresentou em Minas Gerais e Rio de Janeiro.
A programação musical acontece nos dois dias a partir das 18h. Lembrando que o TecnoAgro ainda garantirá mais diversão aos visitantes. Além de conhecimento para o setor e música para o público, o evento promete entregar boas bebidas no Festival de Cachaça e Cerveja que acontece no happy hour da megafeira.
- HAPPY HOUR TECNOAGRO 2023
- Quando: quinta (17) e sexta (18), a partir das 18h
- Onde: no Conceição Hall - Av. José Tesch, 1048-1124 - Colina, Linhares
- Entrada franca