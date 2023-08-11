Criança viraliza no TikTok com dissertação de mestrado do irmão na Ufes

Maykol e Jonathan Hoffmann compartilham no TikTok a dissertação do mestrando em vídeos fofos Crédito: TikTok/@maykol_bio

Jhonatan Hoffmann, de apenas 10 anos, ganhou o coração de milhares de pessoas no TikTok ao descrever o assunto da dissertação de mestrado do irmão, Maykol Hoffman, 26, para os internautas. Em 25 segundos, Jhonatan se apresenta e anuncia uma série de vídeos que irá publicar na plataforma sobre o manguezal, tema estudado por Maykol na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O vídeo foi publicado em maio e registrou mais de 254 mil visualizações, contando ainda com muitos elogios ao trabalho feito pelo pequeno. Foi o tiro certeiro que Maykol planejou com o irmão e acertou.

"Que dicção perfeita", "Que coisa fofa! Amo divulgação científica feita por crianças", "Que demais os projetos acadêmicos fazendo sentido para a sociedade", comentaram internautas.

Ao HZ, Maykol disse que os dois já eram próximos e a proposta de divulgar o que estava estudando já fazia parte do planejamento. Na hora de colocar o objetivo em prática, o acadêmico resolveu unir o útil ao agradável e convidar Jhonatan para fazer parte.

Com a narração pra lá de fofa do pequeno, assuntos como o desenvolvimento dos propágulos, as "sementes" de mangue-vermelho, se tornaram interessantes para o grande público. Só neste vídeo, são mais de 400 mil visualizações.

"Esses propágulos são como sementes. Eles são liberados na água e ficam flutuando até encontrarem um lugar para crescer. Eu quero ver como que esse tempo que eles ficam na água influencia no desenvolvimento deles depois", detalhou.

CIÊNCIA E FOFURA

Como a própria biografia nas redes sociais já diz, os dois irmãos aventureiros começaram a espalhar o conhecimento do mestrado do irmão mais velho de uma forma fofa e divertida. "Eu já tinha tido a experiência de chamar meu irmão para narrar um vídeo. Para o projeto, usei a voz dele também principalmente porque é uma voz fofinha, que chama mais atenção das pessoas", disse Maykol.

Ainda em conversa com HZ, o mestrando contou que o interesse pela natureza surgiu quando ele ainda era criança mas a paixão em específico pelo manguezal começou durante a graduação.

"Minha mãe falava que eu ia ser biólogo. Quando eu entrei na universidade, eu até pensava em ir para outras áreas mas, durante as aulas de ecologia, fui me apaixonando pelo manguezal, me encantando mais pela resiliência do ecossistema, pela importância social dele também", compartilhou.

Segundo Maykol, ainda não dá para dizer se o amor pela ciência vai ser passado para o irmão mais novo. Por enquanto, esta é só mais uma das aventuras que compartilha com Jhonatan e que tem trazido bons frutos para a relação dos dois e para sua pesquisa.