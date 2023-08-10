Feira de artesanato nacional e internacional chega a Vitória

As tradicionais xícaras de chá da Turquia estão entre os destaques da Feincartes Crédito: Divulgação

Que tal conhecer o artesanato de diversos cantos do Brasil e mais 11 países? É o que o capixaba pode encontrar a partir de sexta-feira (11), no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. Por lá, acontece a 19ª edição da Feira Internacional de Artesanato e Decoração (Feincartes) reunindo expositores que trazem produtos de estados como o Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Pará, Espírito Santo, entre outros Estados.



Já os destaques internacionais trazem um toque exótico à Feincartes, com produtos da Turquia, Egito, Tunísia, Equador, Índia, Senegal, Paquistão, Marrocos, Peru, Colômbia e Quênia. De acordo com a organização, os visitantes se encantarão com perfumes e peças em cerâmicas da Tunísia, por exemplo, joias e calçados bordados em pedrarias do Paquistão, toalhas, tapetes e variedade de pratos e bandejas da Turquia (incluindo as tradicionais xícaras de chá que vemos nas séries de TV do país), além de móveis em madeira, tapetes e decoração vindos diretamente da Índia. Tem também os tradicionais doces marroquinos ("terrivelmente" deliciosos!).

Com preços variando de R$ 10 a R$ 5 mil reais, a feira oferece opções para todos os gostos, estilos e bolsos. Além disso, a iniciativa contará com praça de alimentação, comidas típicas e um stand especial de frutas exóticas, como pitaya albina, romã-americana e figo-libanês, proporcionando uma inusitada experiência gastronômica.

Coordenadora do evento, Maria Mathias destaca a diversidade e a importância da feira para o cenário cultural e econômico da região. "A Feincartes é uma oportunidade única de promover o artesanato, valorizar a cultura local e internacional, além de proporcionar uma experiência única para os visitantes", destaca, informando que o evento vai até o dia 20 deste mês.

EXPECTATIVA

Com uma expectativa de público de 40 mil pessoas, o encontro celebra sua 19ª edição no ES. Ao longo dos anos, a feira já percorreu várias regiões do Brasil.

A Feincartes funcionará de segunda a sexta-feira, de 15h às 22h, e aos sábados e domingos, das 13h às 22h. Os ingressos serão vendidos no local ao valor de R$ 12, com meia-entrada para pessoas acima de 60 anos. Crianças até 12 anos, acompanhadas por responsáveis, terão entrada franca.

FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATO E DECORAÇÃO EM VITÓRIA