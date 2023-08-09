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Balões tomam o céu de Pancas em festival inédito no ES

1° Festival de Balonismo dos Pontões Capixabas acontece de quinta (10) a domingo (13), no distrito de Laginha; veja a programação
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 17:31

Festival de Balonismo dos Pontões Capixabas será realizado pela primeira vez no município Pancas
Festival de Balonismo dos Pontões Capixabas será realizado pela primeira vez no município Pancas Crédito: PMP/Divulgação
Com sua impressionante cadeia de montanhas, Pancas - carinhosamente chamada de Capadócia Capixaba - tradicionalmente recebe competições de voo livre e aeromodelismo. O céu do município da região Noroeste do Estado novamente se encherá de cores, mas desta vez com o 1º Festival de Balonismo dos Pontões Capixabas.
O evento, que, segundo expectativas da organização, deve receber cerca de 25 mil pessoas, acontece entre quinta (10) e domingo (13), no distrito de Laginha. A cidade também deve receber, mas de sexta (11) a domingo (13) a tradicional Pomerfest, que chega a sua 11ª edição.
Segundo informações da prefeitura municipal, nove balões serão preparados, dos quais dois são modelos especiais: um em formato do personagem Pica-pau e outro conhecido como Baby Car, com a cara de um bebê gigante, um dos modelos mais famosos do Brasil.
Dois balões chamam a atenção na festa: o artefato em formato do personagem Pica-Pau e o famoso Baby Car
Dois balões chamam a atenção na festa: o artefato em formato do personagem Pica-Pau e o famoso Baby Car Crédito: PMP/Divulgação
O público também poderá acompanhar toda a parte da preparação dos balões – alguns chegam a ter 30 metros e o maior deles suporta 4 mil metros cúbicos de ar -, do enchimento até a preparação para o voo.
O encontro, organizado em parceria com a Federação Brasileira de Balonismo, deve receber pilotos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e São Paulo, que estarão participando das provas.
A noite deve reservar os momentos mais deslumbrantes da festa. No local, deve rolar o Night Glow, quando os balões serão iluminados ao som de música.
"A inflagem do balão começa com ar frio, um ventilador que faz com que o envelope infle e tome forma. Depois que já estiver aberto em solo, deitado, começamos a introduzir o ar quente, com o queimador, e faz com que ele levante o envelope", comentou o diretor técnico do evento, Ricardo Lima, em reportagem do g1.ES.
Balão passeia por Pancas, no Noroeste do Espírito Santo
Balão passeia por Pancas, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Pancas
"Eles (os pilotos) vão competir em uma prova conhecida como caça raposa. Precisam seguir o primeiro balão que decola, conhecido como raposa. Após cinco minutos da partida, decolam os demais participantes e o que mais se aproximar da raposa ganha a prova", explicou Ricardo.
Ainda de acordo com informações do g1.ES, provas e passeios que acontecerão durante o evento duram entre 30 e 40 minutos, acontecendo, quase sempre, ao nascer ou no pôr do sol. Todos os voos já estão reservados, podendo abrir novos no domingo (13) à tarde e na segunda pela manhã (14), dependendo da procura.

PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE BALONISMO DOS PONTÕES CAPIXABAS, EM LAGINHA, PANCAS

  • QUINTA (10)
  • 16h: Voo de abertura

  • SEXTA (11) 
  • 6h: Primeiro voo competitivo
  • 16h: Segundo voo competitivo
  • 20h: 1ª Carreata de Fogos
  • 20h30: 1º Night Glow

  • SÁBADO (12)
  • 6h: Terceiro voo competitivo
  • 16h: Quarto voo competitivo
  • 20h: 2ª Carreata de Fogos
  • 20h30: 2º Night Glow

  • DOMINGO (13)
  • 6h: Quinto e último voo competitivo, com encerramento

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