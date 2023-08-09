Balões tomam o céu de Pancas em festival inédito no ES

Festival de Balonismo dos Pontões Capixabas será realizado pela primeira vez no município Pancas Crédito: PMP/Divulgação

Com sua impressionante cadeia de montanhas, Pancas - carinhosamente chamada de Capadócia Capixaba - tradicionalmente recebe competições de voo livre e aeromodelismo. O céu do município da região Noroeste do Estado novamente se encherá de cores, mas desta vez com o 1º Festival de Balonismo dos Pontões Capixabas.

O evento, que, segundo expectativas da organização, deve receber cerca de 25 mil pessoas, acontece entre quinta (10) e domingo (13), no distrito de Laginha. A cidade também deve receber, mas de sexta (11) a domingo (13) a tradicional Pomerfest, que chega a sua 11ª edição.

Segundo informações da prefeitura municipal, nove balões serão preparados, dos quais dois são modelos especiais: um em formato do personagem Pica-pau e outro conhecido como Baby Car, com a cara de um bebê gigante, um dos modelos mais famosos do Brasil.

Dois balões chamam a atenção na festa: o artefato em formato do personagem Pica-Pau e o famoso Baby Car Crédito: PMP/Divulgação

O público também poderá acompanhar toda a parte da preparação dos balões – alguns chegam a ter 30 metros e o maior deles suporta 4 mil metros cúbicos de ar -, do enchimento até a preparação para o voo.

O encontro, organizado em parceria com a Federação Brasileira de Balonismo, deve receber pilotos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e São Paulo, que estarão participando das provas.

A noite deve reservar os momentos mais deslumbrantes da festa. No local, deve rolar o Night Glow, quando os balões serão iluminados ao som de música.

"A inflagem do balão começa com ar frio, um ventilador que faz com que o envelope infle e tome forma. Depois que já estiver aberto em solo, deitado, começamos a introduzir o ar quente, com o queimador, e faz com que ele levante o envelope", comentou o diretor técnico do evento, Ricardo Lima, em reportagem do g1.ES.

Balão passeia por Pancas, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Pancas

"Eles (os pilotos) vão competir em uma prova conhecida como caça raposa. Precisam seguir o primeiro balão que decola, conhecido como raposa. Após cinco minutos da partida, decolam os demais participantes e o que mais se aproximar da raposa ganha a prova", explicou Ricardo.

Ainda de acordo com informações do g1.ES, provas e passeios que acontecerão durante o evento duram entre 30 e 40 minutos, acontecendo, quase sempre, ao nascer ou no pôr do sol. Todos os voos já estão reservados, podendo abrir novos no domingo (13) à tarde e na segunda pela manhã (14), dependendo da procura.

PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE BALONISMO DOS PONTÕES CAPIXABAS, EM LAGINHA, PANCAS