Santa Teresa terá festival de música com R$ 7 mil em prêmios; saiba se inscrever

Primeira edição do festival movimentou Santa Teresa em setembro de 2022 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Santa Teresa

Além do turismo fortalecido, Santa Teresa quer descobrir e ressaltar (novos) talentos da música capixaba. Assim, a cidade da Região Serrana do Espírito Santo realiza o 2° Festival de Música Primavera Teresense, que está com inscrições abertas até 21 de agosto.

Poderão participar compositores(as), solo ou em grupo, residentes no Estado. Cada proponente deverá ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos, podendo inscrever duas composições, que deverão ser inéditas e originais, tanto na parte musical como nos versos (no caso de mais inscrições de um mesmo artista, serão consideradas somente as duas primeiras).

A ficha de inscrição, o regulamento e demais normas a serem seguidas podem ser retirados no site oficial da mostra , que acontece de 6 a 9 de setembro, no Parque de Exposições Frei Estevão Corteletti, em Santa Teresa. A lista com as composições classificadas para as semifinais será divulgada em 26 de agosto.

Além da apresentação das músicas selecionadas, o encontro terá shows com artistas convidados. Na sexta (8), a performance principal fica com a banda 14 Bis. No sábado (9), da dupla Sá & Guarabira fará o show de encerramento. A programação completa - que também contará com experiências gastronômicas - será divulgada em breve.

A dupla Sá & Guarabira estará presente no Festival Primavera Teresense Crédito: Reprodução/YouTube

Neste ano, o Festival de Música Primavera Teresense premiará três composições finalistas: 1° lugar (Troféu Beija-flor), com R$ 2,5 mil; 2° lugar (Troféu Orquídea), com R$ 2 mil; e 3° lugar (Troféu Quaresmeira), com R$ 1,5 mil. Também haverá premiação do Júri Popular, o Troféu Ipê Amarelo, com o escolhido levando R$ 1 mil.

O objetivo, e acordo com a organização, é fomentar e fortalecer as relações entre a comunidade artística local e do Estado, valorizando compositores(as), cantores(as), grupos, bandas e instrumentistas, por meio de premiações e proporcionar apresentações públicas, além de promover o intercâmbio entre artistas de diferentes sonoridades e gerações. Em 2022, o vencedor do evento foi o músico Gessé Paixão, com "Canto de Nanã: As Paneleiras".

INSCRIÇÕES PARA O 2º FESTIVAL DE MÚSICA PRIMAVERA TERESENSE