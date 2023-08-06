Pedra Blues & Jazz Festival confirma Dylan Triplett e The Simi Brothers

Dylan Triplett (no centro da foto) e The Simi Brothers estão confirmados para o Pedra Blues & Jazz Festival Crédito: Gláucia Faria

O Pedra Blues & Jazz Festival, que acontece de 7 a 9 de setembro, no Centro de Eventos Morangão, em Pedra Azul, terá como atração internacional o cantor americano Dylan Triplett e a banda The Simi Brothers, que abrem o festival na quinta (7). O evento acontece após um hiato de cinco anos e promete reunir clássicos do jazz e do blues, com o clima aconchegante da região das montanhas do Espírito Santo.

Diretamente de St. Louis, no estado norte-americano do Missouri, Triplett é um jovem prodígio do soul-blues, com apenas 22 anos. Ele lançou seu primeiro álbum em 2022, "Who Is He?", que foi produzido por Larry Fulcher e contou com participações de Christone "Kingfish" Ingram e Mike Finnigan. O álbum foi um sucesso de crítica e público, e Triplett já foi comparado a grandes nomes do gênero, como Johnny Taylor, Little Milton, Tyrone Davis, James Brown e Ray Charles.

Já a banda The Simi Brothers – que acompanha o músico – é formada pelos irmãos Danilo e Nicolas Simi, dois dos mais respeitados guitarristas brasileiros de blues. Eles já tocaram com grandes nomes do gênero, como Buddy Guy, Otis Rush e Albert Collins e agora acompanham o vocalista em turnê pelo Estado.

Além de Triplett, o festival ainda recebe nomes nacionais e regionais, que trazem o melhor do Jazz e do Blues para o clima gostoso da região de Pedra Azul, onde os termômetros chegam a marcar 10º em setembro. O line up completo será divulgado em breve.