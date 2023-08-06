Casaca apresenta novo single no “Tocou, Pocou” desta semana

O "Tocou, Pocou", seu espaço para conferir novidades da música capixaba em HZ, está pronto para animar este início de semana.

Na edição de hoje, nosso quadro musical traz um passeio por diversos estilos, como reggae, rap e pop rock.

Por isso, prepare suas playlists para os singles “O Menino Que Sobe A Ladeira”, de Casaca; “Era Diferente”, de Savio di Maio; “Armani & Fetch”, de NIU, e “Vazios”, de JP Pires.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no Tocou, Pocou? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não toca aqui, em HZ, confira abaixo as principais novidades do cenário musical capixaba.

“O MENINO QUE SOBE A LADEIRA” - CASACA FEAT. RAPADURA XIQUE-CHICO

Vamos começar o "Tocou, Pocou" do jeito mais capixaba possível, com um lançamento da banda Casaca.

“O Menino Que Sobe a Ladeira”, que chegou às plataformas digitais em videoclipe, conta com a participação do cearense RAPadura Xique-Chico.

No refrão, o trecho "esse é o Espírito Santo, meu irmão, 'tá' de bobeira" marca a identidade capixaba que a banda representa há mais de 20 anos.

"Essa música tem vários elementos que representam o Estado. Falamos das raízes do congo e da força que tem a música ao som do tambor, da casaca, da guitarra e de outros instrumentos. Ficamos felizes de contar com o RAPadura", conta o vocalista, Renato Casanova.

Na nova canção do Casaca, a Barra do Jucu segue representada como símbolo da origem da banda. "É nosso lugar, nossa casa, e temos orgulho de levar esse nome para todos os cantos do país. Já fizemos turnês na Europa e o nosso som tocou até em Marte. Esse lançamento é mais um capítulo dessa história", destaca Flavinho, que toca tambor de condução.

"ERA DIFERENTE" - SAVIO DI MAIO

Natural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, o cantor e compositor Savio Di Maio estreia no "Tocou, Pocou" com o single “Era Diferente”.

O artista, que já conquistou mais de 100 mil plays com seu primeiro álbum, está de volta com uma nova canção pessoal e inspiradora sobre sua jornada.

Em seu novo projeto, Savio quis voltar às raízes. Para isso, viajou até a comunidade rural onde cresceu, no interior do Estado, para gravar o material audiovisual.

A produção, lançada na última sexta-feira (4), captura a beleza das montanhas e as maravilhas naturais da região, proporcionando uma experiência visual impressionante.

“ARMANI & FETCH” - NIU

Agora, vamos mostrar o novo single do artista independente Frank, mais conhecido como NIU: "Armani & Fetch".

O cantor de Domingos Martins está crescendo na cena do trap capixaba e revelou para HZ que já tem um outro lançamento marcado para este mês, no dia 19 de agosto.

“Vou lançar meu próximo single chamado ‘Avatar’ ainda em agosto. A letra desse novo trabalho fala sobre meu retorno ao mundo da música, mostrando que estou voltando mais forte e focado do que nunca”, antecipa NIU.

“VAZIOS” - JP PIRES

Finalizando os lançamentos desta semana, vale conhecer o single “Vazios”, do capixaba JP Pires.

A música conta com um sample da canção "In The End", da banda norte-americana Linkin Park.

Na letra, o rapper fala sobre nunca desistir e traz diversas mensagens positivas para quem sonha com um futuro melhor. “Não existe fundo do poço quando você é otimista”, diz um verso da canção.