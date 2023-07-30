Arevabeni, Ferna e Northon Oliveira são destaque no "Tocou, Pocou"

Sempre recheado de muita música capixaba, o quadro de HZ Tocou, Pocou veio com tudo esta semana!

Desta vez, vamos conhecer novos trabalhos de Arevabeni, que acaba de lançar o álbum “Maria”; de Ferna, que traz o EP “Camerino”; de Northon Oliveira, que apresenta o melhor do gospel em “Não Pare”, e ainda o clipe de "Jogo de Fogo", do cantor Lucas Gavvi.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no Tocou, Pocou? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não toca aqui, em HZ, confira abaixo as principais novidades do cenário musical capixaba.

ÁLBUM “MARIA” - AREVABENI

O cantor e compositor linharense Arevabeni acaba de lançar seu primeiro trabalho de estúdio, o álbum “Maria”, composto de oito canções em voz e violão.

O projeto, do gênero MPB alternativa, é uma homenagem à mãe do artista, Maria Luiza. Com melodias e letras carregadas de sensibilidade, as músicas convidam a sentir mais do que pensar.

Um exemplo é "Alvorada", que fala sobre o ciclo da vida. “Essa música remete ao cantar dos pássaros, trazendo um dia que pode ser alegre mas que ao final dele a esperança se esvazia até a próxima alvorada”, afirma.

EP “CAMERINO” - FERNA

Recém-chegado de uma turnê pela Argentina, Ferna apresenta seu segundo EP, "Camerino", em referência à comuna italiana onde morou em 2015.

A música de abertura, "Senza Denaro", é uma mistura de jazz com tarantela italiana que conta, no tom do humor, um caso de amor que dá errado por falta de grana. "Senza Denaro" significa "sem dinheiro" em italiano.

O EP segue com as faixas "Forasteiro" (parte 1 e 2) e se encerra com a faixa que o intitula, uma canção de despedida que Ferna compôs na sua volta para o Brasil.

"Uma curiosidade musical de 'Camerino' é o meu primeiro contato com o órgão de tubo eletromecânico na Chiesa di Santa Maria in Via. O órgão funciona operando com um fole, que é alimentado por uma ventoinha. É como se fosse o pulmão do instrumento que precisa de uma pressão de ar constante”, relata o artista.

“NÃO PARE” - NORTHON OLIVEIRA

Outro lançamento vem do cantor gospel Northon Oliveira, a canção “Não Pare”. O artista, que atualmente reside em Cariacica, tem 26 anos e nasceu em São Mateus, no Norte do Estado. Seu objetivo é levar a palavra de Deus para as pessoas através da música.

“A música é um incentivo para quem está esgotado da vida. Acredito muito que é uma injeção de ânimo e esperança para quem está em situação de parar ou desistir”, afirma.

"JOGO DE FOGO" - LUCAS GAVVI

Atitude e estética retrô marcam o novo clipe do cantor Lucas Gavvi, com a música "Jogo de Fogo", que foi inspirada no pop rock dos anos 2010.

Divulgado no fim de junho, o single é a primeira canção de Gavvi lançada pelo selo Sonora Digital, que já viabilizou lançamentos de nomes como Xamã e Alexandre Pires.