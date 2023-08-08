João Neto e Frederico animam o Pomitafro, em Vila Pavão; veja programação

Essa dica é para você, que curte aproveitar as festas pra lá de animadas que rolam no interior do Estado. De 25 a 27 de agosto, rola o Pomitafro, tradicional festa cultural e folclórica de Vila Pavão, no Norte do Espírito Santo.
A programação, totalmente gratuita, conta com shows locais, regionais e nacionais e atividades esportivas, como a 2ª Edição do Passeio Ciclístico e a 1ª Edição da Corrida de Rua. Entre as apresentações musicais, destaque para João Neto & Frederico, que também se apresentam no ES esta semana na 21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante.
Também imperdível, as performances de grupos folclóricos começam na sexta (25), como o desfile para a escolha das novas rainhas, Pomerana, Italiana e Afro-brasileira.
O sábado (26) começa com o evento que trouxe a festa de volta para o centro de Vila Pavão, as Esquinas Culturais, com danças folclóricas, tombo da polenta, café colonial, tocadores de concertina, roda de capoeira e apresentações de bandas musicais pelas ruas da cidade. Uma novidade são as apresentações culturais que acontecerão na Praça do Colono.
Também no sábado rola uma carretela, que deve levar milhares de pessoas para as ruas da cidade nas alas pomerana, italiana e africana. Durante a Pomitafro, diversos grupos de música, dança e teatro ocupam os palcos montados em diferentes praças. Essas apresentações refletem a diversidade da cultura do município, fazendo alusão aos primeiros colonizadores: os pomeranos, italianos e afro-brasileiros.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DA 24ª POMITAFRO
- SEXTA (25)
- 18h: Abertura das barracas típicas na Praca de Alimentação
- 18h: Apresentação dos grupos de danças folclóricas infantil e infantojuvenil do município
- 20h: Desfile para escolha das Rainhas Pomerana, Italiana e Afro-Brasileira
- 22h: Show com a Banda Up Pomerish
- Meia-noite: Show com Gabriel Sabadin
- SÁBADO (26)
- 8h: Alvorada com a Banda Marcial Tenente Jair da Luz de São Gabriel da Palha, no centro da cidade
- 8h: Café colonial no comércio de Vila Pavão
- 9h: Esquinas culturais Pomerana, Italiana e Afro-Brasileira, em diversos pontos da cidade
- 9h: Apresentações culturais de danças folclóricas na Praça do Colono
- 15h: VI Carretella/Percurso, com concentração e saída do Posto Ferrari
- 18h: Chegada da Carretella/Percurso e Show com Thienry
- 20h30: Abertura Oficial da 24° POMITAFRO com Show Pirotécnico
- 21h: Show com a Banda O Giro
- Meia-noite: Show com Ricardo e João Fernando
- DOMINGO (27)
- 8h: Abertura das Barracas Tradicionais
- 9h: Forró de concertina com Dira Wutke e Grupo Reviver
- 11h: Almoço típico nas Barracas Tradicionais
- 12h: Apresentação da Banda Musical Sol Maior
- 13h: FESTIVAL DE DANÇAS FOLCLÓRICAS - Apresentações dos grupos folclóricos locais e convidados no tablado da Praça de Alimentação
- 18h: Show de concertina no tablado da praça de alimentação
- 19h: Show com a Banda Toni Boni
- 21h: Show com João Neto e Frederico