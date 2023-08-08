João Neto e Frederico animam o Pomitafro, em Vila Pavão; veja programação

A dupla João Neto e Frederico é a convidada especial da festa em Vila Pavão Crédito: Reprodução/YouTube

Essa dica é para você, que curte aproveitar as festas pra lá de animadas que rolam no interior do Estado. De 25 a 27 de agosto, rola o Pomitafro, tradicional festa cultural e folclórica de Vila Pavão, no Norte do Espírito Santo.

João Neto & Frederico, que também se apresentam no ES esta semana na 21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante. A programação, totalmente gratuita, conta com shows locais, regionais e nacionais e atividades esportivas, como a 2ª Edição do Passeio Ciclístico e a 1ª Edição da Corrida de Rua. Entre as apresentações musicais, destaque para

Também imperdível, as performances de grupos folclóricos começam na sexta (25), como o desfile para a escolha das novas rainhas, Pomerana, Italiana e Afro-brasileira.

O sábado (26) começa com o evento que trouxe a festa de volta para o centro de Vila Pavão, as Esquinas Culturais, com danças folclóricas, tombo da polenta, café colonial, tocadores de concertina, roda de capoeira e apresentações de bandas musicais pelas ruas da cidade. Uma novidade são as apresentações culturais que acontecerão na Praça do Colono.

Também no sábado rola uma carretela, que deve levar milhares de pessoas para as ruas da cidade nas alas pomerana, italiana e africana. Durante a Pomitafro, diversos grupos de música, dança e teatro ocupam os palcos montados em diferentes praças. Essas apresentações refletem a diversidade da cultura do município, fazendo alusão aos primeiros colonizadores: os pomeranos, italianos e afro-brasileiros.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DA 24ª POMITAFRO