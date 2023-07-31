"Histórias do Porchat" abre sessão extra no ES após ingressos esgotarem

Fábio Porchat apresenta "Histórias do Porchat" no Teatro da Ufes Crédito: @ajulianadasfotos

Porém, nesta segunda-feira (31), foi anunciada uma sessão extra para a peça: será às 19h, também no dia 7/09.

Em seu mais novo stand-up, ainda inédito no Espírito Santo, o humorista conta histórias que prometem arrancar muitas risadas da plateia.

Sozinho em cena, Porchat relata diversas situações já vividas por ele em suas inúmeras viagens pelo mundo, e esses momentos vão desde massagem na Índia até encontro com gorilas, safáris na África e uma dor de barriga no Nepal.

A intenção do artista ao voltar aos palcos com "Histórias do Porchat" é fazer o público se divertir e aliviar um pouco a pressão vivida entre 2020 e 2022, durante a pandemia de Covid-19.

Os ingressos do setor A do térreo (o mais próximo ao palco) e do setor B custam R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada). No mezanino, o valor da entrada é R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).

Os bilhetes estão à venda na bilheteria do Teatro Universitário, no campus da Ufes em Goiabeiras, de segunda a sexta, ou pelo site Sympla, com acréscimo de taxa de serviço.