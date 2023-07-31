"Histórias do Porchat" abre sessão extra no ES após ingressos esgotarem

Marcada para às 21h do dia 7 de setembro, no Teatro Universitário, em Vitória, a primeira apresentação do espetáculo "Histórias do Porchat", com Fábio Porchat, está com ingressos esgotados.
Porém, nesta segunda-feira (31), foi anunciada uma sessão extra para a peça: será às 19h, também no dia 7/09.
Em seu mais novo stand-up, ainda inédito no Espírito Santo, o humorista conta histórias que prometem arrancar muitas risadas da plateia.
Sozinho em cena, Porchat relata diversas situações já vividas por ele em suas inúmeras viagens pelo mundo, e esses momentos vão desde massagem na Índia até encontro com gorilas, safáris na África e uma dor de barriga no Nepal.
A intenção do artista ao voltar aos palcos com "Histórias do Porchat" é fazer o público se divertir e aliviar um pouco a pressão vivida entre 2020 e 2022, durante a pandemia de Covid-19.
Os ingressos do setor A do térreo (o mais próximo ao palco) e do setor B custam R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada). No mezanino, o valor da entrada é R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).
HISTÓRIAS DO PORCHAT
Espetáculo de comédia stand-up com Fábio Porchat
Quando: 7 de setembro (quinta-feira)
Onde: Teatro Universitário da Ufes, na Av Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras - Vitória
Horários das sessões: 21h (esgotada) e 19h
Classificação: 14 anos
Duração: 60 minutos
Ingressos: à venda pelo site Sympla (com acréscimo de taxa) ou na bilheteria do teatro, de terça a sexta, das 14h às 19h
Realização: WB Produções
Espetáculo de comédia stand-up com Fábio Porchat
Quando: 7 de setembro (quinta-feira)
Onde: Teatro Universitário da Ufes, na Av Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras - Vitória
Horários das sessões: 21h (esgotada) e 19h
Classificação: 14 anos
Duração: 60 minutos
Ingressos: à venda pelo site Sympla (com acréscimo de taxa) ou na bilheteria do teatro, de terça a sexta, das 14h às 19h
Realização: WB Produções