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Stand-up

"Histórias do Porchat" abre sessão extra no ES após ingressos esgotarem

Novo espetáculo do humorista Fábio Porchat será apresentado em setembro no palco do Teatro Universitário, na Ufes, em Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 16:48

Fábio Porchat apresenta
Fábio Porchat apresenta "Histórias do Porchat" no Teatro da Ufes Crédito: @ajulianadasfotos
Marcada para às 21h do dia 7 de setembro, no Teatro Universitário, em Vitória, a primeira apresentação do espetáculo "Histórias do Porchat", com Fábio Porchat, está com ingressos esgotados.
Porém, nesta segunda-feira (31), foi anunciada uma sessão extra para a peça: será às 19h, também no dia 7/09. 
Em seu mais novo stand-up, ainda inédito no Espírito Santo, o humorista conta histórias que prometem arrancar muitas risadas da plateia. 
Sozinho em cena, Porchat relata diversas situações já vividas por ele em suas inúmeras viagens pelo mundo, e esses momentos vão desde massagem na Índia até encontro com gorilas, safáris na África e uma dor de barriga no Nepal.
A intenção do artista ao voltar aos palcos com "Histórias do Porchat" é fazer o público se divertir e aliviar um pouco a pressão vivida entre 2020 e 2022, durante a pandemia de Covid-19. 
Os ingressos do setor A do térreo (o mais próximo ao palco) e do setor B custam R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia-entrada). No mezanino, o valor da entrada é R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).
Os bilhetes estão à venda na bilheteria do Teatro Universitário, no campus da Ufes em Goiabeiras, de segunda a sexta, ou pelo site Sympla, com acréscimo de taxa de serviço.
HISTÓRIAS DO PORCHAT 
Espetáculo de comédia stand-up com Fábio Porchat
Quando: 7 de setembro (quinta-feira)
Onde: Teatro Universitário da Ufes, na Av Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras - Vitória
Horários das sessões: 21h (esgotada) e 19h  
Classificação: 14 anos
Duração: 60 minutos
Ingressos: à venda pelo site Sympla (com acréscimo de taxa) ou na bilheteria do teatro, de terça a sexta, das 14h às 19h
Realização: WB Produções

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