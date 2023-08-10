11ª edição da Pomerfest anima Pancas com shows e comidas típicas

Pomerfest em Laginha Crédito: Associação Pomerana de Pancas

O final de semana promete ser agitado na Região Noroeste do Espírito Santo. Além do festival de balonismo , o distrito de Laginha, em Pancas, recebe a 11ª edição da Pomerfest, entre os dias 11, 12 e 13 de agosto. Neste ano, com o tema "Mulheres Pomeranas: Filhas da nossa terra, mães do nosso povo", a festa é focada em celebrar a figura feminina dentro da cultura pomerana.

Durante os três dias, a programação reunirá shows, danças típicas e até fritada de linguiça. Tudo com entrada gratuita. Entre os destaques, está o desfile cultural pelas ruas da cidade, na noite de sábado (12), e um encontro e premiação de carros antigos, no domingo (13). Apresentações de André Violetti, Leandro & Tiago, Os Germanos e Tayana França também estão garantidas.

"O diferencial daqui é a festa em si que envolve toda uma comunidade para deixar mais evidente a cultura pomerana", destacou Camila Dettmann, presidente da Associação Pomerana de Pancas (APOP).

A agenda começa nesta sexta (11), às 18h, com a abertura da praça de alimentação. No sábado (12), o evento começa às 8h, com café da manhã. Já no domingo (13), o dia começa um pouco mais cedo, às 7h, com a alvorada da banda de metais.

PROGRAMAÇÃO POMERFEST

SEXTA (11/08)

18h: Abertura da praça de alimentação

Abertura da praça de alimentação 19h30: Solenidade de abertura oficial da festa

Solenidade de abertura oficial da festa 21h: Show com André Violetti

Show com André Violetti 22h30: Show com Leandro & Tiago

SÁBADO (12/08)

8h: Café da manhã na barraca pomerana

Café da manhã na barraca pomerana 13h: Bloco #VemPraPomer

Bloco #VemPraPomer 14h: Apresentação de grupos de danças folclóricas

Apresentação de grupos de danças folclóricas 16h: Show com Isabele da Concertina e Chapelão

Show com Isabele da Concertina e Chapelão 18h: Desfile cultural

Desfile cultural 21h: Show com Os Germanos

Show com Os Germanos 23h30: Show com Gabriel Sabadim

DOMINGO (13/08)

7h: Alvorada com banda de metais

Alvorada com banda de metais 8h: Café da manhã na barraca pomerana

Café da manhã na barraca pomerana 8h: Abertura do 5º Encontro de Carros Antigos

Abertura do 5º Encontro de Carros Antigos 8h: Show de concertina com tocadores locais

Show de concertina com tocadores locais 9h: Show com Leony Dial

Show com Leony Dial 10h: Apresentação de grupos de danças folclóricas

Apresentação de grupos de danças folclóricas 11h: Show com banda de metais

Show com banda de metais 11h: Almoço na barraca pomerana

Almoço na barraca pomerana 12h: Premiação do 5º Encontro de Carros Antigos

Premiação do 5º Encontro de Carros Antigos 12h: Show com Eder de Oliveira e Turma da Viola

Show com Eder de Oliveira e Turma da Viola 13h30: Competição de Schop Drink

Competição de Schop Drink 14h: Show com Renan do Forró

Show com Renan do Forró 14h30: Show com Trio Bão Di Caipira

Show com Trio Bão Di Caipira 15h30: Fritada de Linguiça na barraca pomerana

Fritada de Linguiça na barraca pomerana 17h: Show com Laudecir do Forró

Show com Laudecir do Forró 19h30: Show com Tayana França

SERVIÇO