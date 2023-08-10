11ª edição da Pomerfest anima Pancas com shows e comidas típicas

O final de semana promete ser agitado na Região Noroeste do Espírito Santo. Além do festival de balonismo, o distrito de Laginha, em Pancas, recebe a 11ª edição da Pomerfest, entre os dias 11, 12 e 13 de agosto. Neste ano, com o tema "Mulheres Pomeranas: Filhas da nossa terra, mães do nosso povo", a festa é focada em celebrar a figura feminina dentro da cultura pomerana.
Durante os três dias, a programação reunirá shows, danças típicas e até fritada de linguiça. Tudo com entrada gratuita. Entre os destaques, está o desfile cultural pelas ruas da cidade, na noite de sábado (12), e um encontro e premiação de carros antigos, no domingo (13). Apresentações de André Violetti, Leandro & Tiago, Os Germanos e Tayana França também estão garantidas.
"O diferencial daqui é a festa em si que envolve toda uma comunidade para deixar mais evidente a cultura pomerana", destacou Camila Dettmann, presidente da Associação Pomerana de Pancas (APOP).
A agenda começa nesta sexta (11), às 18h, com a abertura da praça de alimentação. No sábado (12), o evento começa às 8h, com café da manhã. Já no domingo (13), o dia começa um pouco mais cedo, às 7h, com a alvorada da banda de metais.
PROGRAMAÇÃO POMERFEST
- SEXTA (11/08)
- 18h: Abertura da praça de alimentação
- 19h30: Solenidade de abertura oficial da festa
- 21h: Show com André Violetti
- 22h30: Show com Leandro & Tiago
- SÁBADO (12/08)
- 8h: Café da manhã na barraca pomerana
- 13h: Bloco #VemPraPomer
- 14h: Apresentação de grupos de danças folclóricas
- 16h: Show com Isabele da Concertina e Chapelão
- 18h: Desfile cultural
- 21h: Show com Os Germanos
- 23h30: Show com Gabriel Sabadim
- DOMINGO (13/08)
- 7h: Alvorada com banda de metais
- 8h: Café da manhã na barraca pomerana
- 8h: Abertura do 5º Encontro de Carros Antigos
- 8h: Show de concertina com tocadores locais
- 9h: Show com Leony Dial
- 10h: Apresentação de grupos de danças folclóricas
- 11h: Show com banda de metais
- 11h: Almoço na barraca pomerana
- 12h: Premiação do 5º Encontro de Carros Antigos
- 12h: Show com Eder de Oliveira e Turma da Viola
- 13h30: Competição de Schop Drink
- 14h: Show com Renan do Forró
- 14h30: Show com Trio Bão Di Caipira
- 15h30: Fritada de Linguiça na barraca pomerana
- 17h: Show com Laudecir do Forró
- 19h30: Show com Tayana França
SERVIÇO
- 11ª POMERFEST
- QUANDO: 11 a 13 de agosto
- ONDE: Av. Presidente Vargas e Av. Espírito Santo, Centro de Laginha, em Pancas
- ENTRADA: Gratuita