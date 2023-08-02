Cerca de 50 palestras já estão confirmadas no TecnoAgro 2023; saiba como participar

O TecnoAgro acontecerá nos dias 17 e 18 de agosto, em Linhares, Norte do ES, e promete recorde de público Crédito: Fernando Madeira

Pelo segundo ano consecutivo, Linhares, norte do Espírito Santo, vai sediar o maior evento do agronegócio capixaba. Já são cerca de 50 temas confirmados para a grande feira do setor, que acontece nos dias 17 e 18 de agosto, no Conceição Hall.

Com o foco em produtividade e sustentabilidade, as palestras do TecnoAgro 2023 contam com referências profissionais, autoridades governamentais e jornalistas especializados no Agro para fomentar o debate.

O evento, que já aconteceu no ano de 2022 em Linhares, preserva o seu objetivo principal, porém a edição deste ano vai apresentar algumas novidades para os participantes.

Startups e estúdio de videocast

Em 2023, a potencialidade de inovação e tecnologia será explorada com a presença de soluções transformadoras para o setor. Um espaço exclusivo para conexão com startups de tecnologia com soluções agrárias está sendo preparado para os visitantes e interessados no assunto. ‘Olho do Dono’ e ‘Conta Café’ são algumas das startups que estarão presentes no TecnoAgro Linhares.

Outra novidade é o estúdio de videocast para gravações in loco. A estrutura promete levar mais dinamismo e interação com os participantes do evento, que serão convidados para bate-papos repercutindo informações relevantes e atualizadas, tanto da programação quanto demais assuntos que movimentam o agronegócio. As conversas serão comandadas pelo Estúdio Gazeta e publicadas em A Gazeta.

Programação

A programação do evento é intensa e diversificada. Com um palco principal e três auditórios, o TecnoAgro vai contar com palestras que vão de “Potencialidades do agronegócio para o ES” ao “Futuro do agronegócio exportador”. O evento também tem diversos produtores locais já confirmados. Mulheres do Cacau, Queijaria Borges, Chocolates Belei e Ovos Caipira da Nona são exemplos de expositores na edição deste ano.

Para o público se divertir

Além da troca de conhecimento e capacitação, o evento terá atrações musicais para o público se divertir. A Banda Comichão e a cantora Luiza Andrade já são artistas confirmados para movimentar o happy hour com forró e sertanejo. Comichão se apresenta na quinta (17), e Luiza na sexta (18).

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