De Beth MC a Carlinhos Lemos, veja as novidades do “Tocou, Pocou”

Pode pegar o fone de ouvido ou a caixa de som! O “Tocou, Pocou” chegou com tudo nesta semana. Vamos conhecer os novos trabalhos de Beth MC, no clipe de “Todas Elas”, banda Inconteste, com a canção “Mudar”, Carlinhos Lemos, em “Galera do Caminhão”, e o novo EP de cellardoor, chamado “No In Between”.

“TODAS ELAS” - BETH MC

Abrindo o “Tocou, Pocou” desta semana está o clipe “Todas Elas”, da cantora e compositora Beth MC. O destaque da canção vai para o empoderamento feminino através de depoimentos de mulheres que cuidam do próprio negócio. O projeto chega às plataformas digitais com parceria com a Rede Gazeta e o Crias Lab, um festival multilinguagem de difusão e fortalecimento das manifestações culturais urbanas das juventudes.

Idealizado em 2020, o single vem consolidar o projeto de A Gazeta intitulado Periferia Business. A proposta seria apenas obter uma trilha sonora para uma série de vídeos com depoimentos e entrevistas, mas cresceu e ganhou um videoclipe. De acordo com Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta, a ideia do audiovisual surgiu logo após escutar a composição.

“Quando recebemos a música, ficamos emocionados com a letra e com o que ela transmitia. Então, a gente decidiu não usá-la na matéria, mas fazer algo maior. Um membro do Crias ficou sabendo da composição em outro projeto feito junto ao Todas Elas e perguntou se o trabalho de audiovisual feito neste ano pelo grupo poderia ser o clipe da música da Beth MC. Claro que nós achamos muito boa essa parceria, porque sabíamos que, se nós fizéssemos o vídeo, talvez o olhar não fosse das pessoas que vivenciam o que a música diz”, destacou Elaine Silva em uma reportagem de A Gazeta.

“MUDAR” - INCONTESTE

Nosso próximo lançamento vem de Aracruz, com a banda Inconteste - composta pelos integrantes Paulo de Marchi, Lucas Filipe Delunardo e Renan Carlesso. No melhor do punk rock, o grupo lança a canção “Mudar”, que traz uma mensagem positiva para todas as pessoas que buscam mudança em suas vidas. Criada em 2016, a banda traz na bagagem os álbuns “Rardicóri Hardpunk”, e “Inconteste - Ao Vivo em João Neiva”, além do single “Desmoronar”.

“GALERA DO CAMINHÃO” - CARLINHOS LEMOS

Seguindo o “Tocou, Pocou”, vamos conhecer o forró animado de “Galera do Caminhão”, do cantor Carlinhos Lemos. Nascido em Linhares, Norte do Espírito Santo, o artista participou de pequenos grupos da cidade tocando teclado, mas hoje em dia atua no meio musical com o pseudônimo de “O Rei da Chicotada”. Segundo o capixaba, o novo trabalho foi feito em homenagem à Comitiva Galera do Caminhão.

“Essa música é um single que fiz dedicado à minha Comitiva Galera do Caminhão, situada no interior de Linhares. Também menciono o bairro Rio Quartel, que é o bairro sede da Família Sibien. O intuito inicial era ter um hino próprio para caracterizar nossa Comitiva, porém, por onde passo como artista, o povo me pede para cantar. Acredito que vale a pena o Espírito Santo conhecer esse trabalho e a nossa cultura agro”, disse Lemos para HZ.

“NO IN BETWEEN” - CELLARDOOR