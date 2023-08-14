Com Margareth Menezes, ES recebe encontro nacional de gestores da cultura

Ministra da Cultura, Margareth Menezes estará no ES na próxima semana para participar do I Encontro Nacional de Gestores da Cultura Crédito: Antonio/Ag. Brasil

Vitória vai respirar (ainda mais) cultura nesta semana. A capital capixaba recebe o I Encontro Nacional de Gestores da Cultura, que acontece nesta segunda (14) e terça (15), no Teatro Universitário (Ufes), em Goiabeiras.

O evento terá presenças do governador do ES, Renato Casagrande (PSB); da ministra da Cultura, Margareth Menezes; e da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia - que comanda a palestra de abertura sobre direitos culturais -, além do secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha. Outro nome da política nacional confirmado é o deputado federal André Janones (Podemos/MG). Entre as atrações culturais, shows com Silva, Suindara e Gustavo Macacko.

O Encontro é fechado. As inscrições foram destinadas apenas para gestores municipais e estaduais, com confirmação de 1,1 mil inscritos de todos os estados e 70 entidades envolvidas no setor. O único evento aberto ao público é um encontro com Margareth Menezes, marcado para as 19h30 de segunda (14), no Teatro Universitário (Ufes), celebrando o lançamento do calendário da Conferência Estadual de Cultura. A entrada é franca, sujeita à lotação do espaço.

Mesmo com a maioria das atividades voltadas para gestores do setor cultural, o público poderá acompanhar as palestras e debates por meio de transmissões da TVE, como também no canal do YouTube da emissora estatal . A programação completa do evento pode ser conferida no site oficial

A iniciativa possui o intuito de ampliar o diálogo das políticas públicas culturais no país, contando com mais de 20 atividades, entre palestras, minicursos, debates e encontros temáticos voltados para gestores municipais, estaduais e federais de cultura, seus fóruns e entidades representativas.



POLÍTICAS PÚBLICAS

Fabricio Noronha, que também preside o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, destaca que o encontro promove, pela primeira vez após a pandemia da Covid-19, uma reflexão sobre os desafios e perspectivas da regulamentação e implementação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Também em pauta, temas como reconstrução do Ministério da Cultura - que retorna após a extinção no Governo Jair Bolsonaro (PL) - e futuras políticas culturais a serem implementadas no Brasil.

"Serão dois dias com intensas atividades reunindo diversas representações em prol do fortalecimento e da articulação em rede. Nosso objetivo é promover um amplo diálogo sobre as pautas do setor para podermos avançar ainda mais, garantindo que os recursos públicos sejam acessíveis a todos os agentes culturais e possam chegar aos pequenos municípios. O compromisso desses gestores no compartilhamento de experiências fortalece ainda mais a gestão pública da cultura em nosso país", destaca Noronha.

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha Crédito: Rodrigo Araujo/Governo-ES

A reconstrução do MinC aponta para novos desafios nas políticas culturais, conferindo nova dinâmica a esse setor em contínua transformação. Desde a retomada do Ministério da Cultura, importantes ações já foram tomadas, como as assinaturas dos decretos que regulamentam o fomento à cultura no país e a Lei Paulo Gustavo.

"Desde que assumimos o ministério, estamos abertos ao diálogo e à construção coletiva de políticas públicas para a cultura. Esse encontro nacional é uma grande oportunidade de apresentarmos ações do MinC, ouvir os gestores de todo o país e fortalecer nosso trabalho. Estamos firmes no esforço para garantir a todos e todas o direito à cultura, democratizando o acesso, desconcentrando e descentralizando recursos, fazendo com que trabalhadores e trabalhadoras do nosso setor sejam valorizados e a cultura seja ainda mais um vetor de desenvolvimento social, humano e econômico", afirmou a ministra Margareth Menezes.