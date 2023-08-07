TecnoAgro 2023 de A Gazeta confirma atrações musicais

A cantora Luiza Andrade é presença confirmada no TecnoAgro 2023 Crédito: Divulgação

banda Comichão e a cantora Luiza Andrade são as atrações confirmadas para a megafeira de inovação e tecnologia do agronegócio capixaba. Nos dias 17 e 18 de agosto acontece o TecnoAgro 2023 , em Linhares. Os dois dias de evento estão contemplados não só com painéis sobre diversas temáticas, mas também com atrações musicais para o público ‘sacudir a poeira’. Asão as atrações confirmadas para a megafeira de inovação e tecnologia do agronegócio capixaba.

Comichão é uma banda capixaba que já existe há 20 anos. Nos anos 2000, Jales Neto e Victor Calmon se uniram com outros amigos para tocar forró nas festas do bairro. Agora, como dupla, os dois cantam o estilo Comichão, e já conquistaram o cenário nacional ao se apresentarem em estados como São Paulo e Minas Gerais.

Luiza Andrade também é capixaba. A cantora de apenas 21 anos lançou em junho último um DVD em Goiânia, capital do sertanejo. Com sua voz potente, Luiza já cantou nos palcos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

A banda Comichão se apresenta na quinta-feira (17), e na sexta-feira (18) é a vez de Luiza Andrade subir ao palco do TecnoAgro.