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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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TecnoAgro 2023 de A Gazeta confirma atrações musicais

Publicado em
07 ago 2023 às 15:00
a cantora Luiza Andrade
A  cantora Luiza Andrade é presença confirmada no TecnoAgro 2023 Crédito: Divulgação
Nos dias 17 e 18 de agosto acontece o TecnoAgro 2023, em Linhares. Os dois dias de evento estão contemplados não só com painéis sobre diversas temáticas, mas também com atrações musicais para o público ‘sacudir a poeira’. A banda Comichão e a cantora Luiza Andrade são as atrações confirmadas para a megafeira de inovação e tecnologia do agronegócio capixaba.
Comichão é uma banda capixaba que já existe há 20 anos. Nos anos 2000, Jales Neto e Victor Calmon se uniram com outros amigos para tocar forró nas festas do bairro. Agora, como dupla, os dois cantam o estilo Comichão, e já conquistaram o cenário nacional ao se apresentarem em estados como São Paulo e Minas Gerais.
Luiza Andrade também é capixaba. A cantora de apenas 21 anos lançou em junho último um DVD em Goiânia, capital do sertanejo. Com sua voz potente, Luiza já cantou nos palcos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.
A banda Comichão se apresenta na quinta-feira (17), e na sexta-feira (18) é a vez de Luiza Andrade subir ao palco do TecnoAgro.
O megaevento, que foi um sucesso em 2022 com mais de 5.000 inscrições, terá neste ano o foco da produtividade e sustentabilidade. As atrações já confirmadas evidenciam que, mais uma vez, o Agro não será só homenageado em seu aspecto tecnológico e econômico, mas também cultural.

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