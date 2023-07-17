Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Download gratuito

Revista Tecnoagro Uberlândia traz panorama do agro de Minas Gerais

Publicação, em versões impressa e digital, mostra como robôs, drones, inteligência artificial e internet das coisas estão transformando o agronegócio mineiro

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 09:00

Publicado em 

17 jul 2023 às 09:00
Revista Tecnoagro Uberlândia traz conteúdos sobre as novas tecnologias no agro mineiro Crédito: Estúdio Gazeta
Minas Gerais, com seu Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 205 bilhões no agronegócio, vai muito além do tradicional leite e queijo. Com uma produção diversificada de café, carne, cana-de-açúcar e outros produtos, o setor corresponde a 22% da geração de riquezas do Estado, ocupando 58 milhões de hectares. Nesse cenário,  marcado pela incessante busca por inovação proporcionada pelo agro 5.0, robôs, sensores e outras ferramentas controladas pela inteligência artificial já passaram pelas porteiras das grandes fazendas mineiras e começam também a chegar às propriedades de médio e pequeno porte. 
Esses e outros temas estão revista Tecnoagro Uberlândia 2023, que traz conteúdos sobre a evolução da tecnologia e como ela tem contribuído para o aumento da produção e da competitividade no agronegócio mineiro, de forma mais eficiente e sustentável. A publicação, produzida pelo Estúdio Gazeta em parceria com o Grupo Integração, tem versão impressa que será distribuída na primeira edição do Tecnoagro Uberlândia, nos dias 17 e 18 de julho, no Castelli Master, em Minas Gerais. A versão digital pode ser acessada gratuitamente abaixo. 

Arquivos & Anexos

Revista Tecnoagro Uberlândia 2023

Revolução 5.0 chega ao agro mineiro: robôs, drones, inteligência artificial e internet das coisas estão transformando o agronegócio de Minas Gerais
Tamanho do arquivo: 23mb
Baixar

Veja Também

TecnoAgro 2023: 3ª edição do evento cresce no ES e chega a Minas Gerais

Inovação e produção de conteúdo ganham espaço no TecnoAgro 2023

Galeria de fotos: confira quem passou pelo TecnoAgro 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Agronegócio Minas Gerais Tecnoagro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados