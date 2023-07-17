Revista Tecnoagro Uberlândia traz panorama do agro de Minas Gerais

Minas Gerais, com seu Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 205 bilhões no agronegócio, vai muito além do tradicional leite e queijo. Com uma produção diversificada de café, carne, cana-de-açúcar e outros produtos, o setor corresponde a 22% da geração de riquezas do Estado, ocupando 58 milhões de hectares. Nesse cenário, marcado pela incessante busca por inovação proporcionada pelo agro 5.0, robôs, sensores e outras ferramentas controladas pela inteligência artificial já passaram pelas porteiras das grandes fazendas mineiras e começam também a chegar às propriedades de médio e pequeno porte.
Esses e outros temas estão revista Tecnoagro Uberlândia 2023, que traz conteúdos sobre a evolução da tecnologia e como ela tem contribuído para o aumento da produção e da competitividade no agronegócio mineiro, de forma mais eficiente e sustentável. A publicação, produzida pelo Estúdio Gazeta em parceria com o Grupo Integração, tem versão impressa que será distribuída na primeira edição do Tecnoagro Uberlândia, nos dias 17 e 18 de julho, no Castelli Master, em Minas Gerais. A versão digital pode ser acessada gratuitamente abaixo.
Arquivos & Anexos
Revista Tecnoagro Uberlândia 2023
Revolução 5.0 chega ao agro mineiro: robôs, drones, inteligência artificial e internet das coisas estão transformando o agronegócio de Minas Gerais
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