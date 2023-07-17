Revista Tecnoagro Uberlândia traz panorama do agro de Minas Gerais

Minas Gerais, com seu Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 205 bilhões no agronegócio, vai muito além do tradicional leite e queijo. Com uma produção diversificada de café, carne, cana-de-açúcar e outros produtos, o setor corresponde a 22% da geração de riquezas do Estado, ocupando 58 milhões de hectares. Nesse cenário, marcado pela incessante busca por inovação proporcionada pelo agro 5.0, robôs, sensores e outras ferramentas controladas pela inteligência artificial já passaram pelas porteiras das grandes fazendas mineiras e começam também a chegar às propriedades de médio e pequeno porte.