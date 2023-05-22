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Agronegócio

TecnoAgro 2023: 3ª edição do evento cresce no ES e chega a Minas Gerais

Evento realizado pela Rede Gazeta vai levar inovações tecnológicas e debates importantes para o agronegócio a Linhares (ES) e a Uberlândia (MG); confira as datas e as novidades
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

22 mai 2023 às 17:51

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 17:51

TecnoAgro, evento de agronegócio realizado nos dias 9 e 10 de junho, em Linhares, Norte do ES
Edição 2022 do TecnoAgro, em Linhares, Norte do ES Crédito: Fernando Madeira
A nova novela das nove da TV Globo, Terra e Paixão, mostra um lado da atividade rural no Brasil que muita gente ainda não conhecia, a transformação do campo pelo uso massivo de tecnologia de ponta. Apesar de a novela ter estreado recentemente, equipamentos e sistemas modernos no agro são uma realidade que está em franca expansão.
É justamente para levar as inovações tecnológicas e debates importantes aos produtores rurais que a Rede Gazeta vai promover pelo terceiro ano o TecnoAgro, nos dias 17 e 18 de agosto. A casa será a mesma da última edição: o centro de eventos Conceição Hall, em Linhares, cidade considerada um polo do agro no Norte do Espírito Santo. 
Mas em 2023, o evento ganha ainda mais força, com novos atrativos. Além disso, o TecnoAgro vai além das divisas do Estado e terá uma edição extra em Uberlândia, em Minas Gerais.
O evento visa a identificar oportunidades e ferramentas para a modernização do agronegócio. Um dos principais diferenciais, comparado a outras iniciativas voltadas ao setor, é justamente o foco na capacitação profissional. No ano em que ferramentas de inteligência artificial generativa, como Bing e ChatGPT, ficaram populares, o evento traz esses assuntos, entre muitos outros.
"É uma exposição voltada para o agro, que tem como objetivo principal a capacitação, discutindo tecnologia e inovação. E um olhar diferente, sobre o que vem por aí. Um olhar global e sobre as oportunidades para o agronegócio aqui do Espírito Santo", descreve o Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta. Para ele a expectativa é que a edição 2023 supere a do ano anterior. 

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O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do ES (Faes) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do ES (Senar/ES), Júlio Rocha, reforçou a importância do agronegócio para a economia do Estado e como isso torna o evento relevante. "O agronegócio é o responsável por mover a maior parte da economia capixaba. Eventos e feiras com a importância do TecnoAgro são relevantes para o Sistema Faes, Senar, sindicatos rurais, como forma de enfatizar a magnitude desse setor", ressaltou.
"Hoje, nossos treinamentos e cursos já abordam as tecnologias que facilitam o desenvolvimento do segmento no Estado e no país e esse evento, que traz como mote principal a transformação tecnológica, é mais um disseminador e propulsor desses avanços dentro da agricultura e pecuária capixaba. Somado a isso, temos ainda a oportunidade para os produtores de construir parcerias dentro de uma grande feira de negócios", frisou Júlio.

Novidades

Mesmo quem não for à conferência poderá acompanhar o TecnoAgro 2023. Isso porque o evento terá uma presença multiplataforma 360°. Ou seja, além do evento presencial, com salas de capacitação, stands dos expositores, feiras de micro produtores, haverá cobertura do site de A Gazeta, na TV Gazeta e nas rádios e redes sociais da Rede Gazeta. Uma revista exclusiva, para que os participantes possam se aprofundar nos temas, será distribuída gratuitamente.
Depois de um dia inteiro falando sobre o trabalho no campo, nada melhor que uma cachacinha e boa música sertaneja. Por isso, quem for à Linhares poderá participar de um happy hour com música ao vivo e degustação de alguns produtos. Entre eles, um festival de cachaça e outro de cerveja artesanal.
Uma das novidades é um videocast, onde um representante de uma marca será convidado para um bate-papo em um estúdio que será montado no local. Na conversa, os participantes poderão falar sobre tecnologias, pesquisas e aplicações que são ou podem ser pertinentes para o agronegócio, no Estado e no Brasil.

Alô, Minas Gerais!

Além do evento em Linhares, será realizada uma edição em Uberlândia (MG), outro polo do agro na região Sudeste no país. O TecnoAgro vai desembarcar no Triângulo Mineiro um mês antes, nos dias 17 e 18 de julho.
O evento em Minas Gerais é fruto de uma parceria da Rede Gazeta com a Rede Integração, afiliada da Rede Globo na região.

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