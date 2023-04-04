Agronegócio capixaba mostra força para continuar a crescer

Entressafra do ramo pecuário foi agressiva em 2022, mas algumas empresas conseguiram expandir a produção Crédito: Marcelo Prest

Da fruticultura à pecuária, do café aos laticínios, o agronegócio tem sido um dos responsáveis por dar destaque para a economia capixaba nos mercados nacional e internacional.

O segmento, que inclui tanto negócios responsáveis pela cultura quanto indústrias que transformam os alimentos, corresponde a cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo.

É responsável por empregar mais de 32 mil pessoas somente no campo. Mas, de acordo com dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), cerca de 30% da população economicamente ativa do Estado atua em alguma atividade ligada ao setor.

30% do PIB DO ES É O QUE REPRESENTA O AGRONEGÓCIO

1,7% É A PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO AGRO NO PAÍS EM 2023

Levantamento do Santander mostra que o agro, aliás, tem sido um importante motor na geração de riquezas, com previsão de crescimento de 1,7% em 2023, embora as questões climáticas — ora seca, ora chuvas intensas — estejam prejudicando algumas culturas.

Em 2022, a entressafra do ramo pecuário, por exemplo, foi agressiva. Ainda assim, algumas empresas conseguiram contornar a situação e manter planos para expandir a produção.

No setor de café, a quebra da safra do arábica no Centro-Sul do país, por conta do forte calor e da estiagem prolongada, fez com que os grãos capixabas fossem mais consumidos no mercado interno.

O volume de vendas para o exterior retrocedeu 12,33% em 2022 em relação a 2021. Ainda assim, representantes dessa atividade continuam animados com as boas oportunidades para o café capixaba, que ampliou pelo Porto de Vitória o embarque do tipo solúvel.

O Espírito Santo também tem se destacado com o café especial. Além de grãos com esse padrão do arábica, até o conilon tem conseguido expandir seu espaço entre as bebidas com mais sabor. Em 2021, por exemplo, um tipo de café teve a saca vendida por R$ 4 mil por atingir 90 pontos, o que significa alto nível de qualidade.