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União leva prosperidade aos produtores de café conilon no ES

Com os sócios como base e foco de sua existência, a Cooabriel oferece assistência técnica em toda a cadeia de produção e se firma como a maior cooperativa de café conilon do Brasil

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 01:45

Publicado em 

04 abr 2023 às 01:45
Produção de café dos cooperados é recebida, padronizada e armazenada pela Cooabriel, que ainda gera segurança para a comercialização da produção pelos associados
Produção de café dos cooperados é recebida, padronizada e armazenada pela Cooabriel, que ainda gera segurança para a comercialização da produção pelos associados Crédito: Cooabriel/ Divulgação
“Onde há uma cooperativa de verdade, há prosperidade e melhorias da condição social da comunidade onde ela atua”. Com esse lema, Luiz Carlos Bastianello lidera a maior cooperativa de café conilon do Brasil, a Cooabriel, com sede em São Gabriel da Palha.
A Cooabriel é responsável por receber a produção de café de seus cooperados, padronizar, armazenar e gerar segurança para a comercialização.
Filho de Aurélio Bastianello, um dos fundadores da cooperativa, o presidente diz considerá-la como uma joia de família e se empenha para levar à frente o legado. Sócio desde 1982, o atual presidente, que foi vice por 9 anos, é advogado e também atua no setor jurídico da Cooabriel. Além disso, participa de ações fundamentais para o desenvolvimento da cooperativa.

“Independentemente de quem estivesse no cargo, em uma cooperativa, o foco central precisa ser sua base, ou seja, seus cooperados são a razão da existência desse modelo associativo”, destaca.
Após assumir como presidente, a cooperativa teve crescimento de 71% no faturamento em 2021, fechando o ano com mais de R$ 1,3 bilhão. Também em 2021, a recepção do café dos cooperados resultou em mais de 1,5 milhão de sacas no ano.
Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel
Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel: "Em uma cooperativa, o foco central precisa ser sua base, ou seja, seus cooperados são a razão da existência desse modelo associativo  Crédito: Cooabriel/ Divulgação
O quadro de sócios apresentou crescimento em 2021, com alta de 4,75%, chegando a 6.549 sócios. Também aumentou a quantidade de cooperados que armazenam café, chegando a 5.187 sócios (+2,84%). Para Luiz Carlos, esses resultados são frutos da preocupação e atenção com cada um.
“A Cooabriel, além dos tributos que recolhe, contribui com a educação do seu quadro de cooperados levando assistência técnica para aumento da produtividade, qualidade e eficiência do produtor na cadeia do café, e assegura um número significativo de postos de trabalho, todos formalizados, gerando renda para as famílias dos cooperados, colaboradores e, consequentemente, a melhoria da condição social de cada um.”

A estrutura da Cooabriel, com cerca de 500 funcionários, permite acompanhar seus sócios desde a escolha da área para implantação da lavoura, oferecendo laboratório próprio para análises de solo e plantas, produzindo e fornecendo mudas de alto padrão genético, dando orientação de manejo, produção, colheita, secagem, melhoramento da qualidade do café, além de oferecer armazenagem padronizada, comercialização, assistência jurídica e outros benefícios.
A cooperativa mantém, ainda, 15 lojas agropecuárias no Espírito Santo e na Bahia, responsáveis por 32% do faturamento. Com pés na inovação, implementou um megaprograma que compreende a adequação para autonomia e segurança de dados da cooperativa (tecnologia Cloud, da Microsoft). Além disso, foram iniciados os trabalhos no novo software — ERP, Microsoft Dynamics 365 —, sistema de gestão empresarial que deverá estar 100% implantado em todas as áreas em 2023.
“Gosto muito da frase de Peter Drucker (considerado o pai da Administração moderna) que diz: ‘A melhor forma de prever o futuro é criá-lo’. Entendo que o maior dos desafios é a velocidade das mudanças do mundo atual, que nos obriga a acompanhar e entender as transformações para manter ou mudar de atitude na mesma velocidade.”

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