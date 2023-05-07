Agro capixaba é pop: os produtos que fazem sucesso nos marketplaces

Produtos do agro capixaba são sucesso de venda na internet Crédito: Montagem/Mikaella Mozer

agronegócio capixaba já não se restringe aos limites do Espírito Santo há algum tempo, sendo um dos principais exportadores de diversos produtos, entre eles pimenta-do-reino e café. Agora, o que é produzido no Estado está chegando em um novo local: o marketplace.

Esses espaços, conhecidos como grandes mercados de vendas on-line, fazem parte de uma modalidade de negócio que vem crescendo, com R$ 169,6 bilhões em vendas somente em 2022. O número é 5% maior em comparação com o ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Ou seja, o agronegócio capixaba entra em mais uma rota de sucesso.

O café, produto que representa 4,3% do PIB capixaba começou a aparecer nos sites de venda em meados de 2019. Com um clique, grãos especiais de café das montanhas capixabas chegam na casa do consumidor e, a depender do site, até no mesmo dia. Pela Amazon , por exemplo, já foram vendidas 90 mil embalagens da marca Pronova.

O café Pronova está entre os mais Crédito: divulgação/pronova

Além dos café especiais, o tradicional café conilon capixaba encontra-se nas "prateleiras" dos marketplaces, além dos tipos arábicas em grãos da Pronova, marca da Nater Coop (antiga Coopeavi), pode ser comprada na Amazon.

Quem tem preferência por bebidas premiadas ou mais selecionadas pode também encontrar na plataforma, por exemplo, o Single Origin Microlote de 250g. Os “cafés de origem única” também são encontrados na Amazon e são conhecidos por serem puros e sem misturas, além de vir da mesma região e ter possibilidade de serem rastreados.

DAS MONTANHAS CAPIXABAS PARA E-COMMERCE

É possível encontrar também opções orgânicas, como o café da Montanhas vendido em sites como Amazon, Casas Bahia e Extra. O produto, que é comercializado moído na embalagem de 250g e 1kg, é produzido no pé das montanhas de Pedra Azul e, para ser comercializado, precisa alcançar 80 pontos de um total de 100 ao ser avaliado.

Das montanhas sai também a Garrafa Café Especial Maturado em Barril de Whisky Grão cultivado a mil metros de altitude. Como o nome diz, ele é maturado em barris de carvalho usados antes para envelhecer whisky durante 3 anos. O café que deve ser degustado sem açúcar. Na mesma linha, é vendido o café maturado também em barris, mas de cachaça. Eles podem ser encontrados na Amazon e Magazine Luiza.

A presença capixaba dentro dos marketplaces não fica somente na produção de cafés. A Amazon, Magazine Luiza e Americanas, por exemplo, vendem a cachaça Santa Terezinha, produzida originalmente na região do Vale do Canaã, interior do Estado, desde 1943. A consumação alcoólica não fica restrita somente a um tipo produzido pela marca, mas há chance de comprar garrafas tanto da série Artes quanto da Gourmet.

Em marketplaces específicos para encontrar bebidas com teor alcoólico, como a Empório Brasil Bebidas e Cachaçaria Nacional, há a cachaça Thimotina. De Afonso Cláudio, a produção da cana de açúcar é de agricultura familiar existente desde 1915.

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