Pimenta capixaba conquista o mercado árabe

A relação comercial do Espírito Santo
com os países árabes está apimentada. Literalmente. A exportação de pimenta do Espírito Santo para os Emirados Árabes Unidos (EAU) triplicou do ano passado para cá. De janeiro a outubro deste ano, o ES exportou US$ 24,5 milhões (aproximadamente R$ 137 milhões) do produto para o país.
O volume é bem superior ao comercializado em todo o ano de 2020, que foi de US$ 8,3 milhões (R$ 46 milhões), segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior.
Neste ano, a pimenta foi o segundo item mais exportado a partir dos portos capixabas para os Emirados Árabes, ficando atrás somente do minério de ferro. A especiaria representou 26,7% de todos os produtos comercializados com os EAU.
De acordo com o IBGE, em 2019 o Brasil produziu cerca de 109 mil toneladas de pimenta-do-reino, uma das variedades mais exportadas. Desse total, 62 mil toneladas vieram do Espírito Santo, o maior produtor nacional. Em segundo lugar está o Pará
, com 35 mil toneladas. A pimenta-do-reino tem geralmente duas colheitas por ano.
Os municípios capixabas que mais produzem a especiaria são São Mateus
, Jaguaré, Vila Valério, Boa Esperança e Sooretama, regiões de clima mais quente e favorável ao cultivo da pimenta.
Para a presidente da Federação das Indústrias do Estado (Findes)
, Cris Samorini, que esteve na Expo Dubai - maior feira de negócios do mundo -, as relações comerciais com os Emirados Árabes devem se intensificar nos próximos anos.
"Ao longo dos últimos dias, conversamos com muitos investidores e lideranças árabes. Mostramos o potencial do Espírito Santo e das nossas indústrias. Temos muito a avançar no comércio bilateral”, afirmou a presidente.
Cris Samorini fez parte de uma comitiva, liderada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), de 327 representantes de 230 indústrias do país e instituições públicas e privadas. As agendas incluíram rodadas de prospecção de negócios
, relacionamento empresarial, visitas técnicas e de busca de oportunidades de investimentos.