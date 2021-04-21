Funcionários furtam R$ 2 mil em pimenta do reino de depósito em Rio Bananal

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante em Rio Bananal, município ao Noroeste do Estado, na tarde desta terça-feira (20), por ter furtado, junto a um comparsa, 100 quilos de pimenta-do-reino em um depósito no centro da cidade. O outro suspeito, de 31 anos, já identificado, até o momento não foi encontrado.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, que está à frente das investigações, os agentes policiais receberam informações sobre o crime e seguiram ao local, onde tiveram acesso aos registros de sistemas de videomonitoramento. O rapaz de 27 anos, bem como o segundo envolvido, trabalhavam na empresa alvo do furto e não tinham antecedentes criminais.
Os suspeitos furtaram dois sacos de pimenta e esconderam no porta-malas de um veículo, depois de terem lançado o produto sobre um muro da empresa. "A mercadoria alvo do crime foi recuperada em um lava-jato do município pela equipe da Polícia Civil e foi avaliada em mais de R$ 2 mil. O produto do furto foi devolvido à vítima", contou a autoridade policial.
Além dos assaltantes, o homem que recebeu a pimenta furtada foi autuado por receptação culposa. O funcionário foi preso por furto qualificado e então encaminhado para o presídio regional de Linhares.