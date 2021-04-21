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100 quilos

Funcionários furtam R$ 2 mil em pimenta do reino de depósito em Rio Bananal

Um dos suspeitos foi preso em flagrante nesta terça-feira (20) e o outro, já identificado, não foi encontrado até o momento

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 22:52

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

20 abr 2021 às 22:52
Rio Bananal
Homens furtam mais de R$ 2 mil em pimenta-do-reino Crédito: Pixabay
Um homem de 27 anos foi preso em flagrante em Rio Bananal, município ao Noroeste do Estado, na tarde desta terça-feira (20), por ter furtado, junto a um comparsa, 100 quilos de pimenta-do-reino em um depósito no centro da cidade. O outro suspeito, de 31 anos, já identificado, até o momento não foi encontrado.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, que está à frente das investigações, os agentes policiais receberam informações sobre o crime e seguiram ao local, onde tiveram acesso aos registros de sistemas de videomonitoramento. O rapaz de 27 anos, bem como o segundo envolvido, trabalhavam na empresa alvo do furto e não tinham antecedentes criminais.
Os suspeitos furtaram dois sacos de pimenta e esconderam no porta-malas de um veículo, depois de terem lançado o produto sobre um muro da empresa. "A mercadoria alvo do crime foi recuperada em um lava-jato do município pela equipe da Polícia Civil e foi avaliada em mais de R$ 2 mil. O produto do furto foi devolvido à vítima", contou a autoridade policial.
Além dos assaltantes, o homem que recebeu a pimenta furtada foi autuado por receptação culposa. O funcionário foi preso por furto qualificado e então encaminhado para o presídio regional de Linhares.

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