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Viagem com a família

Presidente da CPI da Covid critica Eduardo Bolsonaro por foto em Dubai

"Ontem, eu vi o xeque Duduzinho Bolsonaro lá travestido de xeque árabe, enquanto milhões de brasileiros estão passando fome", afirmou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2021 às 16:32

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 16:32

O deputado federal Eduardo Bolsonaro ao lado da família em Dubai
O deputado federal Eduardo Bolsonaro ao lado da família em Dubai Crédito: Reprodução Instagram Heloísa Bolsonaro
O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), criticou nesta terça-feira (19) uma foto do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), na qual aparece vestido como um xeque, ao lado de sua esposa e filho.
O filho do presidente está em viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
"Ontem, eu vi o xeque Duduzinho Bolsonaro lá travestido de xeque árabe, enquanto milhões de brasileiros estão passando fome. Esse tipo de acinte. Você deveria ser exemplo, mais do que ninguém", afirmou.
"Duduzinho Bolsonaro, o xeque do Brasil, deveria ser exemplo para os brasileiros, e não [agir dessa forma] num momento de tanta tristeza, de tanto sofrimento, de tantas mortes, de pessoas passando fome", completou.

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