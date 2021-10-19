Presidente da CPI da Covid critica Eduardo Bolsonaro por foto em Dubai

O deputado federal Eduardo Bolsonaro ao lado da família em Dubai Crédito: Reprodução Instagram Heloísa Bolsonaro

O filho do presidente está em viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

"Ontem, eu vi o xeque Duduzinho Bolsonaro lá travestido de xeque árabe, enquanto milhões de brasileiros estão passando fome. Esse tipo de acinte. Você deveria ser exemplo, mais do que ninguém", afirmou.