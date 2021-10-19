Presidente da CPI da Covid critica Eduardo Bolsonaro por foto em Dubai

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), criticou nesta terça-feira (19) uma foto do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), na qual aparece vestido como um xeque, ao lado de sua esposa e filho.
O filho do presidente está em viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
"Ontem, eu vi o xeque Duduzinho Bolsonaro lá travestido de xeque árabe, enquanto milhões de brasileiros estão passando fome. Esse tipo de acinte. Você deveria ser exemplo, mais do que ninguém", afirmou.
"Duduzinho Bolsonaro, o xeque do Brasil, deveria ser exemplo para os brasileiros, e não [agir dessa forma] num momento de tanta tristeza, de tanto sofrimento, de tantas mortes, de pessoas passando fome", completou.