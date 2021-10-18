Freixo quer que MPF investigue viagem de Eduardo Bolsonaro e família a Dubai

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), líder da minoria na Câmara, quer que o Ministério Público Federal (MPF) instaure procedimento para investigar os custos da viagem do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e de sua família a Dubai, nos Emirados Árabes.
Freixo protocolou representação nesta segunda-feira (18). Ele pede que seja investigado os custos da delegação brasileira no evento Expo Dubai 2020, "especialmente a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro e da sua família".
Freixo também pede que seja instaurado procedimento para apurar "responsabilidade civil e penal dos possíveis responsáveis se for o caso".
No documento, o parlamentar cita fotografia que circula nas redes sociais em que Eduardo aparece ao lado da esposa, Heloísa, e da filha do casal, Geórgia, trajando vestimentas tradicionais. Na imagem, Eduardo aparece vestido de "xeque", enquanto Heloísa e a filha usam vestidos e acessórios na cabeça.
Segundo o parlamentar, um site turístico de Dubai oferece a sessão fotográfica, "com direito a trajes e maquiagem" por cerca de R$ 995. "É inaceitável que num momento que milhares de brasileiros tenham que lidar com a fome, o filho do Presidente da República deboche do povo ao aparecer vestido de xeque. Em outras palavras, o filho do Presidente Jair Bolsonaro 'brinca de ser xeque', enquanto os brasileiros precisam 'pegar resto de comida' para se alimentar", diz Freixo na ação.
Heloísa fez série de posts para defender as críticas que o marido recebeu por ter viajado com a família.