Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Freixo quer que MPF investigue viagem de Eduardo Bolsonaro e família a Dubai
"É inaceitável"

Freixo quer que MPF investigue viagem de Eduardo Bolsonaro e família a Dubai

No documento, o parlamentar cita fotografia que circula nas redes sociais em que Eduardo aparece ao lado da esposa, Heloísa, e da filha do casal, Geórgia, trajando vestimentas tradicionais

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2021 às 17:07
O deputado Marcelo Freixo
O deputado Marcelo Freixo Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), líder da minoria na Câmara, quer que o Ministério Público Federal (MPF) instaure procedimento para investigar os custos da viagem do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e de sua família a Dubai, nos Emirados Árabes.
Freixo protocolou representação nesta segunda-feira (18). Ele pede que seja investigado os custos da delegação brasileira no evento Expo Dubai 2020, "especialmente a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro e da sua família".
Freixo também pede que seja instaurado procedimento para apurar "responsabilidade civil e penal dos possíveis responsáveis se for o caso".
No documento, o parlamentar cita fotografia que circula nas redes sociais em que Eduardo aparece ao lado da esposa, Heloísa, e da filha do casal, Geórgia, trajando vestimentas tradicionais. Na imagem, Eduardo aparece vestido de "xeque", enquanto Heloísa e a filha usam vestidos e acessórios na cabeça.
Segundo o parlamentar, um site turístico de Dubai oferece a sessão fotográfica, "com direito a trajes e maquiagem" por cerca de R$ 995. "É inaceitável que num momento que milhares de brasileiros tenham que lidar com a fome, o filho do Presidente da República deboche do povo ao aparecer vestido de xeque. Em outras palavras, o filho do Presidente Jair Bolsonaro 'brinca de ser xeque', enquanto os brasileiros precisam 'pegar resto de comida' para se alimentar", diz Freixo na ação.
Heloísa fez série de posts para defender as críticas que o marido recebeu por ter viajado com a família.

Veja Também

Mulher de Eduardo Bolsonaro diz que viagem a Dubai tem 'custo zero' ao Estado

Esposa de Eduardo Bolsonaro anuncia que ela e filha pegaram Covid-19

Com Covid, Eduardo Bolsonaro jantou com diplomatas e passeou sem máscara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Eduardo Bolsonaro Marcelo Freixo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra traz condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida
Imagem de destaque
5 dicas para fortalecer o vínculo com o pet e reduzir o estresse
Imagem de destaque
Como são os taurinos? Confira as características do signo de Touro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados