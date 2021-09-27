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Família Bolsonaro

Esposa de Eduardo Bolsonaro anuncia que ela e filha pegaram Covid-19

Heloisa Wolf usou as redes sociais para afirmar que ambas têm bom estado de saúde e só apresentaram sintomas fortes por um dia

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 16:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 set 2021 às 16:00
Heloísa e a filha, Georgia também foram diagnosticadas com a Covid-19
Heloísa e a filha, Georgia também foram diagnosticadas com a Covid-19 Crédito: Divulgação/ Instagram/ @heloisa.bolsonaro
A esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Heloísa Bolsonaro, declarou nesta segunda-feira (27), em uma rede social, que ela e sua filha, Geórgia, estão com Covid-19.
Heloísa diz que usou um conjunto de medicamentos do chamado "kit-covid". O kit covid é composto por remédios ineficazes contra a doença, como hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. Ela relatou que seus primeiros sintomas foram: dor de cabeça e no corpo, coriza, secreção e espirros.
Heloísa, em sua conta no Instagram, disse que foi a segunda vez que pegou Covid-19, e que ficou bem graças ao coquetel de medicamentos que tomou. "Tomei Ivtna (ivermectina), azcn (azitromicina), mas o que tirou todos os meus sintomas com a mão, em menos de 1hr, foi a hdxclqna (hidroxicloroquina). Da outra vez, eu estava grávida e não tomei. Dessa vez sim e to impressionada".
Na semana passada, Eduardo também testou positivo para Covid-19. Ele acompanhou a comitiva presidencial que esteve em Nova York para a 76ª Assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

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