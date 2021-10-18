Mulher de Eduardo Bolsonaro diz que viagem a Dubai tem 'custo zero' ao Estado

Heloísa Bolsonaro, casada com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), saiu em defesa do marido após ele ser criticado por ter viajado a Dubai com a família para participar da Expo 2020.
As críticas se intensificaram após fotografia em que Heloísa, Eduardo e a filha do casal, Geórgia, aparecem vestindo roupas tradicionais, ter circulado nas redes sociais no domingo (17). Na imagem, Eduardo aparece vestido de "sheik", enquanto Heloísa e a filha usam vestidos e acessórios na cabeça.
"Isso é deboche com os brasileiros. Eduardo Bolsonaro levou a família junto com a comitiva do governo à Dubai e brinca de ser sheik, enquanto 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil", escreveu o deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ), líder da minoria da Câmara, nas redes sociais.
Em seu perfil no Instagram, Heloísa saiu em defesa do marido. "A esquerda tá doida com esse sheik hein kkkkkkk vocês tão demais", escreveu em resposta a um seguidor com a imagem de Eduardo com as roupas.
Em outro post, afirmou que os ex-presidentes Lula (PT) e Dilma Rousseff (PT) "e tantos outros que debocham do povo brasileiro". "Parece algo de outro mundo que Eduardo possa estar em viagem com a família (e a trabalho), sem gastar um real de dinheiro público, né? Muitos parecem nao conseguir acreditar", seguiu.
"Nossa vinda a Dubai representa custo zero ao Estado", continoou Heloísa. "Sempre que viajamos fazemos com recursos próprios. Não há preço que pague essa consciência tranquila e não precisa esconder nada que fazemos."
Em resposta a outro seguidor sobre o motivo da viagem, Heloísa afirmou que o marido foi a Dubai representar a Frente Parlamentar Brasil - EAU. "Eduardo é super atuante na política externa brasileira e possui excelentes relações com diversas lideranças mundo afora. Aqui em Dubai, durante seis meses, ocorre a Expo 2020, feira em que o Brasil possui um pavilhão de extrema importância para atrair negócios, acordos e investimentos", disse.
Ela afirmou ainda que "sempre que possível" acompanha o marido nas viagens a trabalho. "Sempre foi assim e continuará sendo! Fazemos questão de nos mantermos unidos. Eduardo reconhece o valor e a importância de ter a esposa ao lado e acompanha o crescimento da filha, mesmo com o ritmo acelerado do seu trabalho. Valorizamos a família", finalizou.
A Expo 2020 é o principal evento de inovação e economia criativa do mundo. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) irá viajar para Dubai para participar do dia dedicado ao Brasil no evento, em 15 de novembro.
O deputado Marcelo Freixo afirmou nas redes que parlamentares da oposição acionaram o Tribunal de Contas da União (TCU) para que o órgão apure os gastos da comitiva do governo federal na Expo 2020.
"Ali Banana e os 40 ladrões do desgoverno Bolsonaro estão fazendo farra em Dubai enquanto 20 milhões de pessoas estão passando fome, catando comida no lixo. Nós da oposição acionamos o TCU para investigar essa balbúrdia, paga com dinheiro que está saindo do bolso dos brasileiros", escreveu.
O próprio Eduardo Bolsonaro respondeu às críticas de Freixo, chamando-o de hipócrita por criticar a viagem a Dubai. O filho do presidente disse que os brasileiros estão passando fome porque o deputado apoiou o isolamento social na pandemia "enquanto aglomerava na praia de Ilha Grande com os amiguinhos sem máscara".
"Eu venho aqui para atrair empregos para o Brasil, para desfazer a merda que você fez e culpa o presidente", disse. "[O] PSOL entrou com ações na justiça para impedir que pessoas lutassem por suas vidas, mesmo num tempo em que ninguém sabia nada sobre Covid. Estes sim [são] os verdadeiros genocidas."
"Quando a coisa fedeu, você sorrateiramente saiu do PSOL para enganar mais pessoas, mas o PSOL não saiu de você", finalizou, se referindo à desfiliação do partido onde estava desde 2005. Atualmente no PSB, Freixo é pré-candidato ao Governo do Rio.