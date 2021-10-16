Renan Calheiros rebate críticas de Flávio Bolsonaro: "Não afetam a CPI nem a mim"

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) respondeu neste sábado (16) às críticas do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) sobre o trabalho realizado pela CPI da Covid , da qual é relator. Em entrevista à rádio Jovem Pan, ele disse que a comissão tem aprovação popular e as provocações não o afetam.

Senador Renan Calheiros na CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Ag. Senado

Em entrevista à mesma rádio na sexta-feira (15), Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro , afirmou que os trabalhos da CPI são "alucinação". Em vias de chegar ao fim, é esperado que a comissão indicie o presidente a pelo menos 11 crimes.

Renan também negou que a comissão tenha qualquer viés político. "O relatório é produto do que pensa a maioria. Ele não pode ser uma identificação pessoal. Ele tem de ser verdadeiro, isento e amplo, na medida que ele for sustentado por todos", declarou o senador.

"É preciso lembrar que o apoio popular à CPI chegou a bater 78% nas pesquisas do Datafolha", concluiu o senador.

INDICIAMENTO POR 11 CRIMES

Em entrevista nesta semana, Renan já afirmou que pretende indicar ao menos 11 crimes.