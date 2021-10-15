Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro diz que chora sozinho no banheiro de casa e que Michelle nunca viu
Presidente da República

Bolsonaro diz que chora sozinho no banheiro de casa e que Michelle nunca viu

"Minha esposa [Michelle Bolsonaro] nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Em parte acho que ela tem razão até", declarou Bolsonaro

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 10:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2021 às 10:35
Presidente da República Jair Bolsonaro, durante encontro com Lideranças do Estado de Goiás
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Em um encontro organizado por uma igreja evangélica em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta quinta-feira (14) que chora no banheiro de casa. Bolsonaro mora no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.
"Cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer. Para onde devemos direcionar as nossas forças. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Minha esposa [Michelle Bolsonaro] nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Em parte acho que ela tem razão até", declarou Bolsonaro.
O evento foi organizado pela igreja Comunidade das Nações.
"O que me faz agir dessa maneira? Eu não sou mais um deputado. Se ele errar um voto, pode não influenciar em nada. Um voto em 513. Mas uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre. Mexe na bolsa, no dólar, no preço do combustível", afirmou.
O presidente tem atuado para reforçar laços com bases evangélicas, de olho nas eleições de 2022.
Auxiliares de Bolsonaro estão preocupados com as tentativas do ex-presidente Lula de abrir pontos de interlocução com os evangélicos. Isso em um cenário de insatisfação de líderes religiosos com a demora da confirmação de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
Na semana passada, Bolsonaro compareceu a um simpósio com centenas de evangélicos em Brasília.
No discurso da noite desta quinta, o presidente repetiu os argumentos comumente usados por ele, como a defesa de pautas conservadoras, críticas contra medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos e questionamentos à eficácia das vacinas.
"Olha, aquele partido [PT] que esteve com o MEC [Ministério da Educação] entregue por 12 anos a uma pessoa [Fernando Haddad], que ficou para trás comigo no segundo turno. E hoje nós temos um pastor no MEC", disse Bolsonaro, que nesse momento foi aplaudido pelo público.
Ele também voltou a alegar que joga dentro das "quatro linhas da Constituição", ressaltou a harmonia entre os Poderes, mas argumentou que o "Executivo tem que estar na frente para tomar as decisões".
"Eu jogo dentro das quatro linhas [da Constituição], mas também não podemos aceitar que nenhuma pessoa jogue fora das mesmas. Os três Poderes são independentes e harmônicos."
"O Legislativo é extremamente importante para fiscalizar o Executivo. O Judiciário da mesma maneira, para dirimir os conflitos. Mas o Executivo tem que estar na frente para tomar as decisões. A gente não pode o tempo todo ser tolhido, impedido, por qualquer coisa, de prosseguir na nossa missão."

Veja Também

Flávio Bolsonaro faz acordo após violação de direitos de funcionária grávida

Bolsonaro diz ter 'vontade' de privatizar a Petrobras

Bolsonaro veta nome de João Goulart para trecho da rodovia Belém-Brasília

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro Brasília (DF)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados