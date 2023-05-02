Nova linha de transmissão de energia no ES vai criar 4,8 mil empregos

O Espírito Santo vai ganhar, em breve, uma nova linha de transmissão de energia. Está marcado para 30 de junho um leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a construção de 6.184 km de linhas de transmissão no país, totalizando R$ 15,8 bilhões em investimentos. Um dos lotes principais vai ligar o Espírito Santo à Bahia.
O lote 5 prevê uma linha com 1.006 quilômetros de extensão ao todo. Ela vai ligar a subestação de Viana, na Grande Vitória, e a de João Neiva, no interior capixaba, até as subestações de Medeiros Neto, Poções e Morro do Chapéu, sendo essas três no Estado da Bahia.
O linhão vai cortar 19 municípios capixabas, cinco em Minas Gerais e 34 na Bahia. A Gazeta apurou que apenas o investimento para fazer a ligação elétrica entre essas cidades será de R$ 2,68 bilhões, com potencial de gerar 4.883 empregos nos três Estados.
O primeiro trecho, entre Viana e João Neiva, terá 78 quilômetros. E de João Neiva a Medeiros Neto (BA), serão 276 quilômetros. Outros 652 quilômetros serão entre Medeiros Neto e Morro do Chapéu.
O prazo para conclusão do investimento, a partir do leilão, é de 66 meses. Atualmente, a minuta de edital do leilão está sob análise do Tribunal de Contas da União (TCU). A previsão é que o edital seja aprovado pela diretoria da Aneel em maio de 2023.
De acordo com a agência, o objetivo da nova linha de transmissão é atender a grandes projetos de usinas de energia solar e eólica previstos para essa região do país nos próximos anos, o que demandará maior infraestrutura energética para escoamento da geração.
No edital, a agência informou que a finalidade é fazer a "expansão do sistema de transmissão da área sul da Região Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo para fazer frente à expectativa de contratação de elevados montantes de energia provenientes de empreendimentos de geração renovável na região com destaque para as usinas eólicas e solares".
O leilão também prevê outros oito lotes, totalizando uma expectativa de geração de 29.400 empregos. Segundo as áreas técnicas envolvidas, o leilão provavelmente atrairá o maior montante de investimentos já alcançado por um certame do gênero promovido pela agência.
Lotes previstos no leilão 01/2023 da Aneel:
- BA/MG - Linha de transmissão com extensão de 1.116 km
- BA/MG - Linha de transmissão com extensão de 1.614 km
- MG - Linha de transmissão com extensão de 349 km
- MG - Linha de transmissão com extensão de 303 km
- ES/MG/BA - Linha de transmissão com extensão de 1.006 km
- BA/SE - Linha de transmissão com extensão de 714 km
- MG/RJ - Linha de transmissão com extensão de 1.044 km
- PE - Linha de transmissão com extensão de 38 km
- SP - Aumento de capacidade da subestação Água Vermelha, em Iturama