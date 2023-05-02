Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leilão em junho

Nova linha de transmissão de energia no ES vai criar 4,8 mil empregos

Linhão com mais de mil quilômetros de extensão fará a ligação elétrica entre o município de Viana e o Estado da Bahia; investimento estimado é de R$ 2,6 bilhões
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

02 mai 2023 às 07:49

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 07:49

O Espírito Santo vai ganhar, em breve, uma nova linha de transmissão de energia. Está marcado para 30 de junho um leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a construção de 6.184 km de linhas de transmissão no país, totalizando R$ 15,8 bilhões em investimentos. Um dos lotes principais vai ligar o Espírito Santo à Bahia.
O lote 5 prevê uma linha com 1.006 quilômetros de extensão ao todo. Ela vai ligar a subestação de Viana, na Grande Vitória, e a de João Neiva, no interior capixaba, até as subestações de Medeiros Neto, Poções e Morro do Chapéu, sendo essas três no Estado da Bahia
Investimentos em linhas de transmissão vão criar 7.307 empregos no ES e em MG
Investimentos em linhas de transmissão vão criar 4 mil empregos no ES, na Bahia e em Minas Gerais Crédito: Aneel/Divulgação
O linhão vai cortar 19 municípios capixabas, cinco em Minas Gerais e 34 na Bahia. A Gazeta apurou que apenas o investimento para fazer a ligação elétrica entre essas cidades será de R$ 2,68 bilhões, com potencial de gerar 4.883 empregos nos três Estados.
O primeiro trecho, entre Viana e João Neiva, terá 78 quilômetros. E de João Neiva a Medeiros Neto (BA), serão 276 quilômetros. Outros 652 quilômetros serão entre Medeiros Neto e Morro do Chapéu.

Veja Também

EDP anuncia investimento bilionário no ES em novas subestações e energia solar

O prazo para conclusão do investimento, a partir do leilão, é de 66 meses. Atualmente, a minuta de edital do leilão está sob análise do Tribunal de Contas da União (TCU). A previsão é que o edital seja aprovado pela diretoria da Aneel em maio de 2023.
De acordo com a agência, o objetivo da nova linha de transmissão é atender a grandes projetos de usinas de energia solar e eólica previstos para essa região do país nos próximos anos, o que demandará maior infraestrutura energética para escoamento da geração.
No edital, a agência informou que a finalidade é fazer a "expansão do sistema de transmissão da área sul da Região Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo para fazer frente à expectativa de contratação de elevados montantes de energia provenientes de empreendimentos de geração renovável na região com destaque para as usinas eólicas e solares".
O leilão também prevê outros oito lotes, totalizando uma expectativa de geração de 29.400 empregos. Segundo as áreas técnicas envolvidas, o leilão provavelmente atrairá o maior montante de investimentos já alcançado por um certame do gênero promovido pela agência.

Lotes previstos no leilão 01/2023 da Aneel:

  1. BA/MG - Linha de transmissão com extensão de 1.116 km
  2. BA/MG - Linha de transmissão com extensão de 1.614 km
  3. MG - Linha de transmissão com extensão de 349 km
  4. MG - Linha de transmissão com extensão de 303 km
  5. ES/MG/BA - Linha de transmissão com extensão de 1.006 km
  6. BA/SE - Linha de transmissão com extensão de 714 km
  7. MG/RJ - Linha de transmissão com extensão de 1.044 km
  8. PE - Linha de transmissão com extensão de 38 km
  9. SP - Aumento de capacidade da subestação Água Vermelha, em Iturama

Veja Também

É muito gato na rede de energia elétrica do ES

Sicredi dá crédito de R$ 60 milhões a projetos de energia solar no ES

Marca Ambiental vai investir R$ 50 milhões em usina de biometano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp Negócios Aneel Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados