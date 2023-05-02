Nova linha de transmissão de energia no ES vai criar 4,8 mil empregos

O lote 5 prevê uma linha com 1.006 quilômetros de extensão ao todo. Ela vai ligar a subestação de Viana, na Grande Vitória, e a de João Neiva, no interior capixaba, até as subestações de Medeiros Neto, Poções e Morro do Chapéu, sendo essas três no Estado da Bahia

Investimentos em linhas de transmissão vão criar 4 mil empregos no ES, na Bahia e em Minas Gerais Crédito: Aneel/Divulgação

O linhão vai cortar 19 municípios capixabas, cinco em Minas Gerais e 34 na Bahia. A Gazeta apurou que apenas o investimento para fazer a ligação elétrica entre essas cidades será de R$ 2,68 bilhões, com potencial de gerar 4.883 empregos nos três Estados.

O primeiro trecho, entre Viana e João Neiva, terá 78 quilômetros. E de João Neiva a Medeiros Neto (BA), serão 276 quilômetros. Outros 652 quilômetros serão entre Medeiros Neto e Morro do Chapéu.

O prazo para conclusão do investimento, a partir do leilão, é de 66 meses. Atualmente, a minuta de edital do leilão está sob análise do Tribunal de Contas da União (TCU) . A previsão é que o edital seja aprovado pela diretoria da Aneel em maio de 2023.

De acordo com a agência, o objetivo da nova linha de transmissão é atender a grandes projetos de usinas de energia solar e eólica previstos para essa região do país nos próximos anos, o que demandará maior infraestrutura energética para escoamento da geração.

No edital, a agência informou que a finalidade é fazer a "expansão do sistema de transmissão da área sul da Região Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo para fazer frente à expectativa de contratação de elevados montantes de energia provenientes de empreendimentos de geração renovável na região com destaque para as usinas eólicas e solares ".

O leilão também prevê outros oito lotes, totalizando uma expectativa de geração de 29.400 empregos. Segundo as áreas técnicas envolvidas, o leilão provavelmente atrairá o maior montante de investimentos já alcançado por um certame do gênero promovido pela agência.

Lotes previstos no leilão 01/2023 da Aneel: