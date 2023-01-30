Subestação de energia elétrica da EDP na Serra Crédito: EDP/Divulgação

A EDP Espírito Santo, concessionária de distribuição de energia elétrica que atua em 70 municípios capixabas, anunciou nesta segunda-feira (30) investimentos bilionários para melhorias da rede de distribuição de energia e atendimento ao cliente, bem como a implantação de usinas de geração solar distribuída.

A empresa prevê investir R$ 1 bilhão por ano no Espírito Santo, considerando todos os negócios. Apenas no segmento de distribuição de energia, a empresa projeta cerca de R$ 4 bilhões até 2025, investimentos esses iniciados em 2020.

O anúncio foi feito no Palácio Anchieta, onde o grupo português também lançou um programa de incentivo para transição energética, além de projetos sociais.

Your browser does not support the audio element. EDP anuncia investimento bilionário no ES em novas subestações e energia solar

“Um valor que demonstra a importância do Estado para a companhia. Mas vamos além disso, queremos acelerar a transição energética através da geração solar distribuída, que permite que as empresas usem a nossa energia renovável e sustentável para desenvolver os seus negócios”, disse o CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz.

Na área de distribuição de energia, a EDP assinou a ordem de serviço para a construção de duas subestações no município da Serra, com um investimento de R$ 50 milhões. Os empreendimentos vão beneficiar cerca de 100 mil habitantes dos municípios da Serra e Fundão.

As subestações que serão construídas, chamadas de Nova Zelândia e Nova Almeida, foram planejadas para ampliar a capacidade de abastecimento de energia e assegurar o crescimento econômico da região.

Transição energética

O pacote de investimentos tem como dos pilares a transição energética, através de energia solar. Só no segmento de solar geração distribuída serão injetados R$ 225 milhões no Espírito Santo até o final de 2023, com desenvolvimento de mais de 46 MWp (Megawatt-pico), parte já em operação e construção, dos quais 26 MWp serão destinados às usinas de geração compartilhada, que podem atender empresas de pequeno e médio porte.

Durante o evento, foi lançado o Programa Solar Digital, em parceria com o Sebrae, que tem como objetivo oferecer benefícios E ferramentas da EDP para viabilizar as pautas de transição energética, olhando para soluções práticas e auxiliando as empresas na portabilidade para a energia limpa.

Pioneiro no país, o programa oferecerá benefícios comerciais exclusivos aos associados das respectivas instituições para os produtos Solar Digital, Mercado Livre Atacadista e Varejista, além de contar com a consultoria da EDP na avaliação de qual produto de energia melhor se encaixa à realidade do cliente.

"Acompanhamos a expansão da energia solar no Espírito Santo, temos boas perspectivas para avançar na energia renovável e também de sermos exportadores de energia verde " Renato Casagrande - Governador do ES

Investimentos sociais

Por meio do Instituto EDP, em parceria com o Governo do Estado e a Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a companhia pretende investir R$ 3 milhões ao longo dos próximos três anos no programa de Busca Ativa Escolar (BAE) para os municípios do Espírito Santo.

A iniciativa apoia as cidades na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. Por meio do BAE, municípios e estados têm dados concretos que possibilitam planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a garantia de direitos de meninas e meninos.

No Espírito Santo, o objetivo do programa é acompanhar cerca de 2.000 crianças e adolescentes em situação de abandono escolar matriculados, além de mobilizar e capacitar 1.000 profissionais de saúde, educação e assistência social.