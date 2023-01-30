A EDP Espírito Santo, concessionária de distribuição de energia elétrica que atua em 70 municípios capixabas, anunciou nesta segunda-feira (30) investimentos bilionários para melhorias da rede de distribuição de energia e atendimento ao cliente, bem como a implantação de usinas de geração solar distribuída.
A empresa prevê investir R$ 1 bilhão por ano no Espírito Santo, considerando todos os negócios. Apenas no segmento de distribuição de energia, a empresa projeta cerca de R$ 4 bilhões até 2025, investimentos esses iniciados em 2020.
O anúncio foi feito no Palácio Anchieta, onde o grupo português também lançou um programa de incentivo para transição energética, além de projetos sociais.
EDP anuncia investimento bilionário no ES em novas subestações e energia solar
“Um valor que demonstra a importância do Estado para a companhia. Mas vamos além disso, queremos acelerar a transição energética através da geração solar distribuída, que permite que as empresas usem a nossa energia renovável e sustentável para desenvolver os seus negócios”, disse o CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz.
Na área de distribuição de energia, a EDP assinou a ordem de serviço para a construção de duas subestações no município da Serra, com um investimento de R$ 50 milhões. Os empreendimentos vão beneficiar cerca de 100 mil habitantes dos municípios da Serra e Fundão.
As subestações que serão construídas, chamadas de Nova Zelândia e Nova Almeida, foram planejadas para ampliar a capacidade de abastecimento de energia e assegurar o crescimento econômico da região.
Transição energética
O pacote de investimentos tem como dos pilares a transição energética, através de energia solar. Só no segmento de solar geração distribuída serão injetados R$ 225 milhões no Espírito Santo até o final de 2023, com desenvolvimento de mais de 46 MWp (Megawatt-pico), parte já em operação e construção, dos quais 26 MWp serão destinados às usinas de geração compartilhada, que podem atender empresas de pequeno e médio porte.
Durante o evento, foi lançado o Programa Solar Digital, em parceria com o Sebrae, que tem como objetivo oferecer benefícios E ferramentas da EDP para viabilizar as pautas de transição energética, olhando para soluções práticas e auxiliando as empresas na portabilidade para a energia limpa.
Pioneiro no país, o programa oferecerá benefícios comerciais exclusivos aos associados das respectivas instituições para os produtos Solar Digital, Mercado Livre Atacadista e Varejista, além de contar com a consultoria da EDP na avaliação de qual produto de energia melhor se encaixa à realidade do cliente.
"Acompanhamos a expansão da energia solar no Espírito Santo, temos boas perspectivas para avançar na energia renovável e também de sermos exportadores de energia verde "
Investimentos sociais
Por meio do Instituto EDP, em parceria com o Governo do Estado e a Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a companhia pretende investir R$ 3 milhões ao longo dos próximos três anos no programa de Busca Ativa Escolar (BAE) para os municípios do Espírito Santo.
A iniciativa apoia as cidades na identificação, registro, controle e acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. Por meio do BAE, municípios e estados têm dados concretos que possibilitam planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a garantia de direitos de meninas e meninos.
No Espírito Santo, o objetivo do programa é acompanhar cerca de 2.000 crianças e adolescentes em situação de abandono escolar matriculados, além de mobilizar e capacitar 1.000 profissionais de saúde, educação e assistência social.
* Com informações da EDP Brasil e do governo do ES