É muito gato na rede de energia elétrica do ES

Todos os consumidores acabam pagando pelo prejuízo provocado pelos gatos na rede de energia elétrica Crédito: Divulgação

EDP divulgou para a coluna, com exclusividade, o balanço das ações de combate aos furtos de energia elétrica nos 70 municípios atendidos pela empresa no Espírito Santo. No ano passado, em toda a área de concessão, do total de fiscalizações, 19 mil vistorias detectaram e removeram ligações clandestinas (os famosos gatos) ligadas diretamente à rede da distribuidora, sem qualquer medição.

Segundo a distribuidora, o volume de energia recuperado, cerca de 150 GWh, é equivalente ao consumo do município de Nova Venécia por mais de um ano. A EDP executou mais de 79 mil fiscalizações em campo no ano de 2022.

Em outros 10 mil casos, foram inspecionadas unidades consumidoras com suspeitas de irregularidades, tais como manipulações ou desvios no medidor.

Os investimentos cada vez maiores da EDP em tecnologia têm sido considerados pela concessionária fundamentais para o combate a esse crime. A detecção de potenciais alvos de irregularidade é realizada por meio da análise, em boa parte feita por computadores por meio de algoritmos, métodos e ferramentas estatísticas, dos diversos padrões de consumo dos clientes.

A companhia também mantém um treinamento intenso das equipes para uma atuação cada vez mais eficaz no combate ao furto de energia. As inspeções em campo são realizadas por equipes técnicas com treinamento e equipamentos específicos para identificar manipulações nos medidores ou qualquer anormalidade na rede.

FURTO DE ENERGIA É CRIME

Lembrando que o furto de energia é crime, conforme previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa”.

E, conforme a regra da Resolução Aneel, é realizada a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade e o custo administrativo decorrente deste serviço.

CANAIS DE ATENDIMENTO DA EDP

Com intuito de coibir cada vez mais o furto de energia, a EDP pede que a população contribua denunciando as ligações irregulares.