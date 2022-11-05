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Leonel Ximenes

EDP insere clientes do ES no Cadastro Positivo

21,5% dos clientes da concessionária que ainda não integravam esse cadastro passaram a ser visíveis no mercado de crédito

Públicado em 

05 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Conta de luz (energia) da EDP do Espírito Santo
Conta de luz da EDP Crédito: Fernando Madeira
A EDP é a primeira empresa do setor elétrico do país a inserir os nomes dos clientes no Cadastro Positivo. Com a iniciativa pioneira, a empresa calcula que 21,5% dos clientes da concessionária que ainda não integravam esse cadastro passaram a ser visíveis no mercado de crédito. Esses clientes não constavam nas bases de dados enviadas anteriormente pelas instituições financeiras nacionais, fontes da primeira fase do Cadastro Positivo.
Essa inclusão na lista permite que os clientes adimplentes tenham novas possibilidades de compras e sejam vistos pelo sistema de crédito do país. A EDP diz que está em conformidade com a Lei do Cadastro Positivo e compartilha com os birôs de crédito o histórico de pagamento dos clientes.
A assessoria da EDP explica que o Cadastro Positivo já existe desde 2011, mas até então era o cliente que pedia para ser inserido. Agora a inclusão passou a ser automática, o que acabou aumentando em 21,5% o número de clientes na lista.

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A empresa diz que não divulga quanto dos seus 1,6 milhão de clientes no Espírito Santo estão inseridos na relação.
Para Wagner Ferreira, Diretor Institucional e Jurídico da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), a inclusão desses consumidores no sistema de crédito a partir do cadastro positivo beneficia toda a sociedade e gera prosperidade para a vida das pessoas e negócios, favorecendo principalmente a população que não está no olhar das instituições de crédito do país.
“O consumidor de energia passa a ter um vínculo fundamental da sua cidadania a partir da sua relação com a distribuidora de energia. O protagonismo da EDP no setor elétrico para atendimento do cadastro positivo é a certeza de que milhares de consumidores passarão a ter mais um motivo para ter uma relação virtuosa com a sua distribuidora”, explica Ferreira.

O QUE É O CADASTRO POSITIVO

É a base de dados com informações relativas a crédito e obrigações financeiras quitadas ou em andamento, por pessoas físicas e jurídicas. Foi instituído por lei federal em 2011 e sofreu algumas alterações em 2019, tornando a inserção automática dos clientes adimplentes no Cadastro Positivo.

PARA QUE SERVE O CADASTRO POSITIVO

Esse cadastro reúne o histórico de crédito do consumidor e de empresas como financiamentos, cartões de crédito, empréstimos em bancos, comércio ou contas de telefone, luz e água.
O Cadastro Positivo permite que o consumidor seja identificado como bom pagador - mesmo que ele não tenha renda comprovada - e consiga a possibilidade de novos créditos com menores juros nos empréstimos e financiamentos. Funciona desta forma: as empresas podem oferecer menos juros aos consumidores que pagam pontualmente suas contas.

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Desde julho de 2019, o modelo de adesão automática ao Cadastro Positivo favorece 22,1 milhões de pessoas. Esse número tende a aumentar com a entrada dos setores de energia, saneamento e gás.

COMO CONSULTAR SE ESTOU NO CADASTRO

Qualquer pessoa física e jurídica cadastrada no Cadastro Positivo pode consultar nos bancos de dados todas as informações existentes sobre elas. O acesso, que é gratuito, poderá ser solicitado para os birôs de crédito, como Boa Vista SCPC, Serasa Experian, Quod e SPC Brasil. Essa solicitação pode ser feita por quaisquer dos canais de atendimento disponibilizados pelos birôs (ex.: presencial ou eletrônico).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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