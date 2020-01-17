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Inquérito

Ministério Público vê 'brecha' de dados do Cadastro Positivo

Segundo a investigação, dados como nome, sobrenome, CPF e nome da mãe dos clientes podem ter sido expostos

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 10:27
Cadastro Positivo Crédito: Arquivo/Agência Brasil
O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) instaurou inquérito sobre uma possível vulnerabilidade de dados do Cadastro Positivo causada pelo birô de crédito do Boa Vista. Segundo a investigação, dados como nome, sobrenome, CPF e nome da mãe dos clientes podem ter sido expostos.

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Ainda não é possível saber quantas pessoas foram afetadas, mas o MP acredita que os dados não foram acessados por terceiros - é por isso que trata o caso como vulnerabilidade de dados, e não vazamento.
A investigação começou após denúncia de um cliente que acessou o site do Boa Vista. A empresa diz ter sido notificada: "As investigações internas até o momento não constataram nenhuma vulnerabilidade em relação à base de dados do Cadastro Positivo."

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