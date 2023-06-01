Inovação e produção de conteúdo ganham espaço no TecnoAgro 2023

3ª edição do TecnoAgro no ES acontece em Linhares nos próximos dias 17 e 18 de agosto Crédito: Fernando Madeira

TecnoAgro. Com o objetivo de discutir e analisar tendências de produtividade e sustentabilidade, o evento realizado pela Rede Gazeta chega em 2023 com novidades: um estúdio de videocast para gravações in loco e um espaço exclusivo para conexão com agtechs – startups de tecnologia com soluções agrárias. Os dias 17 e 18 de agosto prometem ser de muita inovação, tecnologia, conteúdo e oportunidades para o agronegócio capixaba com mais uma edição do. Com o objetivo de discutir e analisar tendências de produtividade e sustentabilidade, o evento realizado pelachega em 2023 com novidades: um estúdio de videocast para gravações in loco e um espaço exclusivo para conexão com agtechs – startups de tecnologia com soluções agrárias.

Montada no Conceição Hall, espaço que vai abrigar o evento em Linhares, a estrutura de videocast promete trazer mais dinamismo e interação com os participantes do evento, que serão convidados para bate-papos repercutindo informações relevantes e atualizadas, tanto da programação quanto demais assuntos que movimentam o agronegócio. As conversas serão comandadas pelo Estúdio Gazeta e publicadas em A Gazeta.

Fonte Hub, um lounge será o espaço ideal para que as startups possam divulgar suas soluções, serviços e produtos para o público do setor agropecuário e se conectar com possíveis clientes e investidores. Esta será a terceira edição do TecnoAgro , que pelo segundo ano consecutivo desembarca no Norte do Estado consolidando-se com o maior espaço de negócios e networking do agro capixaba. No espaço de inovação do evento, assinado pelo, um lounge será o espaço ideal para que as startups possam divulgar suas soluções, serviços e produtos para o público do setor agropecuário e se conectar com possíveis clientes e investidores.

“Com o sucesso de 2022, mais uma vez vamos levar a Linhares, que é a capital do agro capixaba, um espaço privilegiado para quem quer gerar oportunidades no setor. O agronegócio teve uma participação relevante para o crescimento do PIB capixaba no ano passado, e quando reunimos produtores, investidores e especialistas, entendemos que esta é uma forma de a Rede Gazeta seguir contribuindo com esse avanço, olhando para o futuro do Espírito Santo”, destacou o diretor-geral do grupo, Marcello Moraes.

CONTEÚDO E PROGRAMAÇÃO

Além do estúdio e do espaço de inovação, neste ano a programação estará dividida entre palco principal – recebendo autoridades do setor – e outros dois auditórios – com temas específicos e capacitação. O público também poderá conferir os estandes dos expositores e a feira de produtores locais.

TV Gazeta, especialmente com Jornal do Campo; editoria de Litoral e Gazeta Norte; e a segunda edição da Revista TecnoAgro, nas versões impressa e online. E pra ninguém perder nada, todo o evento vai contar com produção de conteúdo em tempo real e diferentes formatos: cobertura da, especialmente com Jornal do Campo; editoria de Agronegócio de A Gazeta com transmissão de palestras; flashes ao vivo nas rádios; e a segunda edição da, nas versões impressa e online.

Depois da agenda cheia de palestras, treinamentos e negócios, o happy hour fica com a animação do Festival da Cerveja Artesanal e do Festival da Cachaça, junto com muita música de artistas capixabas – as atrações serão anunciadas em breve.

CRESCIMENTO

Com a repercussão e os números da edição de 2022, que recebeu mais de 3.500 pessoas para conferir mais de 50 palestras nos dias 09 e 10 de junho do ano passado, Minas Gerais também vai ganhar um TecnoAgro pra chamar de seu. O evento desembarca em Uberlândia, outro polo do agronegócio no Sudeste do país, nos dias 17 e 18 de julho através de uma parceria da Rede Gazeta com a Rede Integração.

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