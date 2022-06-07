TecnoAgro movimenta Linhares com shows e festivais da cachaça e cerveja

O cantor Filipe Fantin Crédito: Instagram/@filipefantinoficial

O TecnoAgro desembarca em Linhares, Norte do Estado, nesta quinta (09) e sexta-feira (10), levando na bagagem, além de uma extensa programação voltada para os profissionais do agronegócio, atrações musicais e festivais da cerveja artesanal e da cachaça para animar a noite do município. O evento, no Conceição Hall, terá mais de 50 palestras e workshops, com muita capacitação para os empreendedores e produtores rurais capixabas.

No primeiro dia de evento, o encerramento da programação será com o cantor Filipe Fantin, sertanejo da cidade de Linhares que ficou conhecido como “safadinho”, pela semelhança com o cantor Wesley Safadão. O show começa às 19 horas. No segundo dia, o “sextou” ficará por conta da dupla Mateus Matos e Murilo, de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, às 18 horas.

Para combinar com o ritmo das atrações musicais, o público poderá degustar chopps artesanais da Brahma, Ronchi Beer e Chopp Conceição. A cachaça Princesa Isabel, produzida em Linhares e premiada internacionalmente, também é presença confirmada para “esquentar” o TecnoAgro 2022.

Toda a programação do evento tem entrada gratuita, mas os interessados devem se inscrever pela página do TecnoAgro . Também será possível realizar o credenciamento no local do evento, mas a capacidade é limitada.

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