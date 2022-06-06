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Patrimônio

Obras da nova Galeria Homero Massena podem começar no fim do ano

Após reforma no antigo prédio do Arquivo Público, no Centro de Vitória, a galeria passará a ocupar o espaço . "A ideia é que o espaço tenha o olhar para o jovem artista", adianta Fabrício Noronha
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 14:32

Obras da nova Galeria Homero Massena podem começar no fim do ano
Anunciada pelo Governo do Estado em 2019, a reforma do antigo Arquivo Público Estadual - nova casa da Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória -, pode começar até o final de 2022. Atualmente, segundo a Secretaria Estadual de Cultura, a obra está em processo de finalização do projeto arquitetônico.
As informações foram repassadas a "HZ" pelo secretário estadual de cultura, Fabricio Noronha. "Estamos finalizando o projeto arquitetônico para que o antigo Arquivo Público Estadual seja adequado para receber a Galeria Homero Massena. O projeto ficando pronto, conseguimos ter a dimensão do orçamento total da obra", informa o gestor.
"Tínhamos a expectativa de orçamento de R$ 3,5 milhões, mas precisamos do projeto (arquitetônico) atualizado para sabermos o valor total a ser investido. Isso fará com que a gente entre com o processo de licitação para contratar a empresa responsável por executar a obra", pontua o gestor.
"Estando tudo certo, esperamos que as obras comecem no final do ano, com previsão de conclusão em 12 meses após seu início", explica.
Galeria Homero Massena, na Rua Pedro Palácios, no Centro de Vitória
Galeria Homero Massena: espaço vai ocupar antigo prédio do Arquivo Público Estadual Crédito: Vitor Nogueira/Secult
Noronha, durante o bate-papo, detalhou como será a futura Homero Massena. "O prédio é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura, no coração da cidade alta (Centro de Vitória). A reforma prepara o espaço para receber áreas expositivas, com cerca de 200 m², e também uma reserva técnica. A galeria tem um acervo incrível e parte dele está no Museu de Artes do Espírito Santo. A reforma traz uma condição de armazenamento e cuidado para esse acervo em um espaço específico", adianta.

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"Haverá ainda um espaço de arte e educação para conseguirmos receber escolas e artistas. Um dos planos é a proposta de ocupação com residências artísticas, como já está sendo aplicado no MAES. A ideia é que a Homero Massena tenha o olhar para o jovem artista e o recorte de primeiras produções individuais. Além disso, teremos um café, na extensa área verde do prédio do Arquivo Público".

MUDANÇA

Conforme publicado por A Gazeta, a obra do Arquivo Público Estadual está incluída no pacote de medidas a serem adotadas com o recebimento dos R$ 106 milhões destinados ao setor cultural, provenientes do Plano de Investimento Público do Estado do Espírito Santo (PIP), anunciado por Renato Casagrande (PSB) em junho de 2021.
A nova Galeria Homero Massena faz parte do projeto do Governo do Estadual de reocupação do Centro Histórico, com a volta de algumas secretarias de Estado para a região central da capital capixaba.
O antigo Arquivo Público Estadual vai receber a nova Galeria Homero Massena
O antigo Arquivo Público Estadual vai receber a nova Galeria Homero Massena Crédito: Secult/ES
As obras do prédio preveem reforma e restauro, ampliação da acessibilidade para portadores de necessidades especiais, estudos de estrutura e adaptação para comportar um café, a biblioteca e o local das exposições, além de reestruturar as partes hidráulicas, elétricas e de sonorização. Além disso, no novo local, a Homero Massena ganhará um espaço climatizado para o acervo, além de um quintal humanizado.
O terreno do antigo Arquivo Público (na Rua Pedro Palácios) abrigou o Fórum de Vitória até 1923. No ano seguinte, foi realizada a demolição do imóvel para a construção do prédio. A obra foi realizada em 1925 e o espaço inaugurado em 1926.
Vale relembrar que a construção, da segunda metade da década de 1920, foi tombada como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual pelo Conselho Estadual de Cultura em 1983.
As atividades do Arquivo Público aconteceram no local até 2008, quando o órgão passou para o prédio Getúlio Rezende, na Rua Sete de Setembro, ao lado do Palácio da Fonte Grande.

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