Your browser does not support the audio element. Obras da nova Galeria Homero Massena podem começar no fim do ano

Anunciada pelo Governo do Estado em 2019 , a reforma do antigo Arquivo Público Estadual - nova casa da Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória -, pode começar até o final de 2022. Atualmente, segundo a Secretaria Estadual de Cultura, a obra está em processo de finalização do projeto arquitetônico.

As informações foram repassadas a "HZ" pelo secretário estadual de cultura, Fabricio Noronha. "Estamos finalizando o projeto arquitetônico para que o antigo Arquivo Público Estadual seja adequado para receber a Galeria Homero Massena. O projeto ficando pronto, conseguimos ter a dimensão do orçamento total da obra", informa o gestor.

"Tínhamos a expectativa de orçamento de R$ 3,5 milhões, mas precisamos do projeto (arquitetônico) atualizado para sabermos o valor total a ser investido. Isso fará com que a gente entre com o processo de licitação para contratar a empresa responsável por executar a obra", pontua o gestor.

"Estando tudo certo, esperamos que as obras comecem no final do ano, com previsão de conclusão em 12 meses após seu início", explica.

Galeria Homero Massena: espaço vai ocupar antigo prédio do Arquivo Público Estadual Crédito: Vitor Nogueira/Secult

Noronha, durante o bate-papo, detalhou como será a futura Homero Massena. "O prédio é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura, no coração da cidade alta (Centro de Vitória). A reforma prepara o espaço para receber áreas expositivas, com cerca de 200 m², e também uma reserva técnica. A galeria tem um acervo incrível e parte dele está no Museu de Artes do Espírito Santo. A reforma traz uma condição de armazenamento e cuidado para esse acervo em um espaço específico", adianta.

"Haverá ainda um espaço de arte e educação para conseguirmos receber escolas e artistas. Um dos planos é a proposta de ocupação com residências artísticas, como já está sendo aplicado no MAES. A ideia é que a Homero Massena tenha o olhar para o jovem artista e o recorte de primeiras produções individuais. Além disso, teremos um café, na extensa área verde do prédio do Arquivo Público".

MUDANÇA

Conforme publicado por A Gazeta , a obra do Arquivo Público Estadual está incluída no pacote de medidas a serem adotadas com o recebimento dos R$ 106 milhões destinados ao setor cultural, provenientes do Plano de Investimento Público do Estado do Espírito Santo (PIP), anunciado por Renato Casagrande (PSB) em junho de 2021.

A nova Galeria Homero Massena faz parte do projeto do Governo do Estadual de reocupação do Centro Histórico, com a volta de algumas secretarias de Estado para a região central da capital capixaba.

O antigo Arquivo Público Estadual vai receber a nova Galeria Homero Massena Crédito: Secult/ES

As obras do prédio preveem reforma e restauro, ampliação da acessibilidade para portadores de necessidades especiais, estudos de estrutura e adaptação para comportar um café, a biblioteca e o local das exposições, além de reestruturar as partes hidráulicas, elétricas e de sonorização. Além disso, no novo local, a Homero Massena ganhará um espaço climatizado para o acervo, além de um quintal humanizado.

O terreno do antigo Arquivo Público (na Rua Pedro Palácios) abrigou o Fórum de Vitória até 1923. No ano seguinte, foi realizada a demolição do imóvel para a construção do prédio. A obra foi realizada em 1925 e o espaço inaugurado em 1926.

Vale relembrar que a construção, da segunda metade da década de 1920, foi tombada como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual pelo Conselho Estadual de Cultura em 1983.