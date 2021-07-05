Obras no antigo Arquivo Público para virar galeria devem durar um ano

Antigo prédio do Arquivo Público do Espírito Santo, localizado em Vitória, será a nova sede da Galeria Homero Massena Crédito: Secult/ES

Arquivo Público Estadual - onde será a nova casa da Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória -, finalmente vai sair do papel. Anunciada pelo Governo Estadual em 2019 , a reforma do antigo- onde será a nova casa da, no Centro de-, finalmente vai sair do papel.

Secretaria Estadual de Cultura (Secult/ES), a obra será incluída no pacote de medidas a serem adotadas com o recebimento dos R$ 106 milhões destinados ao setor, provenientes do De acordo com a, a obra será incluída no pacote de medidas a serem adotadas com o recebimento dos R$ 106 milhões destinados ao setor, provenientes do Plano de Investimento Público do Estado do Espírito Santo (PIP), anunciado por Renato Casagrande (PSB) no dia 28 de junho

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e a criação de um Programa de Integração dos Espaços Culturais Capixabas. No mesmo pacote, estão incluídos, entre outras ações, a reforma e modernização do Teatro Carlos Gomes , fechado desde 2017; a implementação da Midiateca Capixaba , que será lançada ainda em 2021; a aquisição de instrumentos musicais para ae a criação de um Programa de Integração dos Espaços Culturais Capixabas.

Segundo a Secult/ES , o projeto para a reforma e restauro do antigo prédio do Arquivo Público foi licitado desde dezembro de 2020. A próxima etapa será a contratação da empresa que cuidará do trabalho.

O custo máximo do projeto será de R$ 179 mil e a vigência do contrato com a firma contratada será de 360 dias. À reportagem, o órgão afirmou ainda não ter uma data prevista para o início das obras.

MUDANÇAS

A nova Galeria Homero Massena faz parte do projeto do governo Renato Casagrande de reocupação do Centro Histórico, com a volta de algumas secretarias de Estado para a região central da capital capixaba.

As obras do antigo prédio do Arquivo Público preveem reforma e restauro, ampliação da acessibilidade para portadores de necessidades especiais, estudos de estrutura e adaptação para comportar um café, a biblioteca e o local das exposições, além de reestruturar as partes hidráulicas, elétricas e de sonorização. Além disso, no novo local, a Homero Massena ganhará um espaço climatizado para o acervo, além de um quintal.

O terreno do antigo Arquivo Público (na Rua Pedro Palácios) abrigou o Fórum de Vitória até 1923. No ano seguinte, foi realizada a demolição do imóvel para a construção do prédio. A obra foi realizada em 1925 e o espaço inaugurado em 1926.