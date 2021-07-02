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Vitória: Casa Porto recebe projeção pelo Orgulho LGBTQIA+ nesta sexta

Espaço cultural capixaba sofrerá uma intervenção urbana para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+ na Capital

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2021 às 14:26
A fachada da Casa Porto, no Centro de Vitória
A fachada da Casa Porto, no Centro de Vitória Crédito: Site PMV/Reprodução
A Casa Porto, no Centro de Vitória, receberá uma intervenção artística urbana, a partir das 17h30 desta sexta-feira (2), em alusão ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O objetivo é conscientizar a população em torno do debate da homofobia e para incentivar que a comunidade não se sinta reprimida pelo preconceito.
Artistas, sindicatos, conselhos e outros representantes políticos vão ser os responsáveis pela projeção no local, chamada de Projetando Orgulho e Diversidade, que ficará acesa até as 21h30.
"O projeto quer dar visibilidade ao orgulho de ser uma pessoa LGBTQIA+ e dizer que amamos e não tememos esse amor! É também uma maneira de acolher as pessoas que temem expressar esse amor, dizendo para elas que não há nada de errado em amar”, justifica o coordenador de Formação do Fórum LGBT do Espírito Santo e membro do Conselho LGBT, João Lucas.
E continua: “Além disso, o evento serve para divulgar os canais de denúncia contra a LGBTfobia, que é crime em nosso País. Quando nossa existência está constantemente em risco, sentir orgulho e expressar isso é um ato político".
Assim, o texto de divulgação do trabalho estimula as pessoas a compartilharem a arte: "Se você estiver pelo Centro, passando de ônibus, de carro, a pé ou de bicicleta, fotografe e divulgue nas suas redes. Quando mais gente ver uma frase, uma mensagem de apoio, mais a mensagem de orgulho irá se propagar".

SERVIÇO

  • Projetando Orgulho e Diversidade
  • Local: Casa Porto (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro de Vitória)
  • Data: 2 de julho de 2021 (sexta-feira), das 17h30 às 21h30

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