Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Biblioteca Pública de Vila Velha é reaberta à população

Espaço recebeu nova pintura enquanto estava fechado por conta dos protocolos para evitar a transmissão do coronavírus

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2021 às 11:01
​Biblioteca Pública de Vila Velha, localizada na Praça Duque de Caxias, no Centro da cidade
​Biblioteca Pública de Vila Velha, localizada na Praça Duque de Caxias, no Centro da cidade Crédito: Divulgação/PMVV
Após paralisação dos serviços de atendimento devido às restrições dos protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus, a Biblioteca Pública de Vila Velha, localizada na Praça Duque de Caxias, no Centro da cidade, voltou a funcionar nesta quinta-feira (1). 
De acordo com a prefeitura, o espaço recebeu nova pintura enquanto estava fechado. O acesso é aberto ao público em geral, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, com o uso obrigatório de máscara.
“O espaço, que recebeu revitalização da pintura, retornou com os serviços de empréstimos e devoluções de livros. O acervo é de aproximadamente 20 mil livros de literatura infantil, infanto-juvenil e adultos, além de títulos didáticos de primeiro e segundos graus e ensino superior”, informa o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior.
A Biblioteca Pública Municipal de Vila Velha foi instituída em 1985, através da Lei 2253/85. Com quase 20 mil livros, seu acervo é formado por obras da literatura Estrangeira, brasileira, capixaba e temas didáticos, como Matemática, Biologia, História e outros.
De acordo com o subsecretário de Cultura, Manoel Goes, o local é "de relevante importância para o desenvolvimento da nossa população. Desde sempre, as bibliotecas são fonte fundamental de conhecimento, onde se pode pesquisar e desenvolver o hábito da leitura”.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

Veja Também

ES anuncia retomada das atividades culturais nos espaços da Secult

Casa 34: artista do ES faz exposição com obras que lembram a casa dos avós

Vila Velha: trabalhadores da área cultural receberão auxílio de R$ 1.080

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Vila Velha Literatura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Plantas da sorte: 5 opções para colocar no trabalho e atrair prosperidade
Imagem de destaque
Gato tigrado: 6 raças que se destacam pela pelagem 
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados