Biblioteca Pública de Vila Velha é reaberta à população

​Biblioteca Pública de Vila Velha, localizada na Praça Duque de Caxias, no Centro da cidade Crédito: Divulgação/PMVV

Após paralisação dos serviços de atendimento devido às restrições dos protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus, a Biblioteca Pública de Vila Velha, localizada na Praça Duque de Caxias, no Centro da cidade, voltou a funcionar nesta quinta-feira (1).

De acordo com a prefeitura, o espaço recebeu nova pintura enquanto estava fechado. O acesso é aberto ao público em geral, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, com o uso obrigatório de máscara.

“O espaço, que recebeu revitalização da pintura, retornou com os serviços de empréstimos e devoluções de livros. O acervo é de aproximadamente 20 mil livros de literatura infantil, infanto-juvenil e adultos, além de títulos didáticos de primeiro e segundos graus e ensino superior”, informa o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior.

A Biblioteca Pública Municipal de Vila Velha foi instituída em 1985, através da Lei 2253/85. Com quase 20 mil livros, seu acervo é formado por obras da literatura Estrangeira, brasileira, capixaba e temas didáticos, como Matemática, Biologia, História e outros.

De acordo com o subsecretário de Cultura, Manoel Goes, o local é "de relevante importância para o desenvolvimento da nossa população. Desde sempre, as bibliotecas são fonte fundamental de conhecimento, onde se pode pesquisar e desenvolver o hábito da leitura”.