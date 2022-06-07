Espetáculo "A incrível lenda do capim dourado", da Cia Art Palco, de Araguaína (TO) Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. 22° Festival Nacional de Teatro de Guaçuí acontece de 19 a 25 de junho

O Caparaó vai respirar teatro neste mês de junho. De 19 a 25, acontece a 22ª edição do Festival Nacional de Teatro de Guaçuí, com 19 peças apresentadas no Teatro Fernando Torres e em praças públicas.

Totalmente gratuito, o evento retorna ao formato presencial. Realizado pelo Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, por meio do Edital 002/2021, da Secretaria de Estado de Cultura (Secult-ES), o festival terá espetáculos de sete estados.

A programação ainda conta com uma oficina de Palhaçaria, da Cia Canta Circo e Teatro (SP), uma exposição fotográfica, de Tiago Louzada, além de debates e palestras. Segundo a organização, o desafio desta edição é resgatar o público após a pandemia.

"O grande desafio será resgatar esses espectadores que ainda temem a pandemia. Em termos de técnica e abordagens, o diferencial deste ano será a grande presença de farsas, com espetáculos que abordam do social ao romance clássico de maneira mais leve e divertido", conta Carlos Ola, diretor do grupo Gota Pó e Poeira e um dos organizadores do festival.

Ele explica que a seleção das peças se deu por conta de edital de chamamento. "Foram a princípio indicações de curadores e recebemos as cartas de anuência de muitos grupos. Reunido o material e contemplado no edital, passamos a selecionar os trabalhos de acordo com sua temática, sua representatividade, e também à diversidade de estados, procurando montar um pequeno painel do teatro no Brasil. E foi uma tarefa bem difícil", detalha.

"São vários trabalhos que já vem com uma carreira consolidada em mostras e festivais. Têm espetáculos com boa acolhida dos críticos como "A Rua, a Lama e a Santa", devido à sua temática, de Sete Lagoas – MG; "Lisístrata", por ser um grande clássico do teatro grego, de São Paulo; "Julimeu e Romileta", por recriar a tradicional obra de Shakespeare; "Pequenas Sagas Nordestinas", por trazer o universo do regionalismo brasileiro; "A lenda do capim dourado", com narrativas do Tocantins; enfim, uma gama de bons espetáculos, com destaques ainda na diversidade capixaba", destaca Carlos.

Espetáculo "Lisístrata - O Voo das Andorinhas", de São Paulo Crédito: Ítalo Iago/Divulgação

CAPIXABAS EM DESTAQUE

Das peças capixabas, histórias produzidas por grupos teatrais de Cariacica, Cachoeiro, Vitória, Conceição da Barra e Guaçuí. Por sinal, elas são destaque na abertura e encerramento do 22º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí. Um exemplo é "Bumba Meu Boi", do grupo Gota, Pó e Poeira, que fecha o evento.

"Com elementos da cultura popular, o texto narra a trajetória de Chico, empregado numa grande fazenda e que acaba de receber um boi muito caro para cuidar. Porém sua esposa, Catirina, está grávida e tem desejos estranhos, um deles é de comer a língua do boi mais caro e bonito da região. Embora tradição do nordeste, a peça traz elementos da cultura local e regional, que abordam diretamente o Caparaó capixaba", explica Carlos.

Os espetáculos selecionados serão apresentados durante a tarde e noite. As apresentações das 14h e das 20h acontecem no Teatro Fernando Torres (Avenida Governador Francisco Lacerda Aguiar - s/n, Guaçuí), enquanto os espetáculos das 16h e das 17h serão encenados em praças públicas.

"As pessoas podem retirar seus ingressos uma hora antes no Teatro Fernando Torres para os espetáculos da noite. São gratuitos. Já os espetáculos infantojuvenis, vamos entrar em contato com escolas para que agendem turmas, de acordo com a capacidade de público do Teatro. Já para a rua, é livre", explica o organizador.

SERVIÇO

22º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE GUAÇUÍ

Quando: 19 a 25 de junho



19 a 25 de junho Onde:



As apresentações das 14h e das 20h acontecem no Teatro Fernando Torres



As apresentações das 16h e das 17h em praças públicas



Entrada gratuita



PROGRAMAÇÃO

19 de junho – Domingo

20h – Abertura Oficial



20h15 – Terra Sem Males - Ehioze Cia de Dança. – Vitória - ES





20 de junho – Segunda-feira



14h - A Princesa Cansada e o Animal Bocejante - Cia Carnívora de Teatro – Curitiba – PR



17h – Estórias de Palhaços – Coletivo de Teatro Experimental Libertas – Ubá - MG



20h – A Rua, a Lama e a Santa – Grupo Carroça Teatral – Sete Lagoas - MG





21 de junho – Terça-feira



14h – Os Malas – Cia Canta Circo e Teatro – São Paulo - SP



16h – Mais gordo que um cachorro – HB Produções – Cariacica - ES



20h – Anjo Desfigurado – Coletivo Cabaça – Parnaíba - PI





22 de junho – Quarta-feira



14h – O Patinho Feio – Trupe Investigativa Arroto Cênico – Nova Iguaçu - RJ



16h – Cabaré Gira Sol – Cia Entradas – Ribeirão Pires - SP



20h – Palavras Cruzadas – Cia Nós de Teatro – Cachoeiro - ES

