Oficinas do "Cultura em Toda Parte" movimentaram Guaçuí

Fepaschoal foi um dos oficineiros do "Cultura em Toda Parte" em Guaçuí Crédito: Andressa Freitas

Guaçuí fechou a programação do "Cultura em Toda Parte - Região 2", realizando, em 16 e 17 de maio, o tradicional ciclo de cursos de formação, o que acaba despertando em seus participantes - em sua maioria jovens - o interesse ainda maior de produzir cultura.

Os encontros foram organizados em parceria com a CEEFMTI Monsenhor Miguel de Sanctis. Ao todo, foram realizadas três oficinas e três palestras, todas voltadas para os alunos da instituição e totalmente gratuitas.

A programação teve início às 10 horas, com três palestras simultâneas - para três turmas diferentes - sobre assuntos que dialogam com o contemporâneo. O artista visual Handerson Chic colocou a arte urbana no centro do debate, com a palestra "A Arte Urbana do Graffiti". O produtor e músico Fepaschoal falou sobre a história da produção musical, na explanação "As Formas de Criação na Música Popular Brasileira".

Fechando os encontros matutinos, a jornalista Fernanda Couzemenco abordou, entre outros assuntos, a questão das fake news na palestra "Leitura Crítica de Jornal". A apresentação se concentrou em três eixos atuais: eleições, pandemia e meio ambiente, tendo o olhar crítico do jornalismo como fio condutor do bate-papo.

"Foi uma experiência bacana. Poder falar com os jovens, que estão no último ano do ensino médio, e ver o interesse deles no assunto, saber o que é informação, notícia, desinformação e fake news”, afirmou Fernanda, cuja oficina contou com a participação ativa dos alunos.

"Eles se mostraram muito interessados. Levei um roteiro de palestra e fui adaptando durante a interação com eles. O tempo inteiro ficaram demandando, apresentando dúvidas e sugestões. Foi muito proveitoso. E isso dentro de um contexto de arte e cultura. Foi muito legal porque a gente falou de uma cultura da informação, confiança e credibilidade. Foi bem melhor do que poderia imaginar".

OFICINAS

À tarde, a partir das 14 horas, foi a vez de outras três turmas da rede de ensino participarem das oficinas do "Cultura em Toda Parte". Divididas em duas aulas, as formações se encerraram na manhã de terça-feira (17).

O produtor musical Marcelo Shimu apresentou o universo da música na formação "Introdução à Produção Musical". Sarah Ramos, de 17 anos, participou da oficina e se surpreendeu com o que aprendeu. "Ah, na primeira impressão, achei que seria chato. Olhando assim, né? Jogar com o olhar é fácil, mas praticar é difícil. Eu pratiquei e gostei. Vai ser mais uma coisa que aprendi sobre várias coisas. Tenho certeza que vai agregar na minha vida. É isso, gostei e farei de novo", enfatiza.

Verônica Gomes ministrou a oficina "Preparação do Ator / Iniciação Teatral" Crédito: Vinicius Gonçalves

As formações também incluíram o universo teatral com a oficina "Preparação do Ator / Iniciação Teatral", com Verônica Gomes, uma das atrizes mais respeitadas do teatro capixaba. Fechando as atividades, a fotógrafa e roteirista Andie Freitas ensinou técnicas e macetes da produção audiovisual na oficina "Criação de Vídeos para Celular".

Maria Eduarda da Silva, de 17 anos e aluna da CEEFMTI Monsenhor Miguel de Sanctis, escolheu participar da oficina de vídeo porque sempre teve o desejo de atuar e produzir um trabalho audiovisual.

"Gostei muito porque na escola a gente não tem muito esse tipo de atividade. É uma experiência nova. A gente ainda tá começando e foi bom também porque nunca contei essas coisas pra ninguém, só para as minhas amigas, porque as pessoas não acreditam muito que a gente pode fazer esse tipo de coisa e isso me encorajou. Acho que vou seguir em frente pra ver no que que dá”, disse a estudante, que pretende se formar em cinema.