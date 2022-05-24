Brasil - Espirito Santo - Castelo - Foto: Mosaico Imagem Crédito: Mosaico Imagem

O retorno dos eventos presenciais vem marcado por novidades em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo. De 27 a 29 de maio, o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, receberá a 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas, que acontecerá simultaneamente ao Polenta Off Road.

Serão 22 expositores, entre vendedores de bicicletas, motos, carros e respectivos acessórios, além de empresas que oferecem serviços de esporte de aventura. Durante a Feira, haverá um mini parque de aventura, com tirolesa, parede de escalada e slackline; Praça Gastronômica incrementada, com a participação de sete cervejarias da região; e atrações musicais.

O objetivo é promover o setor, valorizar a aptidão natural da região, agregar valor aos micros e pequenos empresários e aos MEIs atuantes na área para despertar outros empreendedores. Além disso, a proposta da Feira é provocar um debate sobre a prática do turismo de aventura com todos os cuidados e segurança possíveis.

1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas em Venda Nova terá um mini parque de aventura Crédito: Picasa

A realização da 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas juntamente com o Polenta Off Road vai aproveitar a movimentação na cidade de competidores de vários Estados. Realizado pelo TCMA, o tradicional evento de esportes de aventura será disputado nas seguintes modalidades este ano: enduro de regularidade de motos, Trail Run, MTB- Bike, UTV 4x4 e Big Trail.

“O ‘Polenta’ é um evento consolidado, que traz um grande público para a região e atenção da mídia. Sem contar que a temática casa com a proposta da Feira. Os competidores vêm de todo o Brasil acompanhados das famílias, que também terão diversão garantida no Centro de Eventos”, diz o diretor-presidente do Convention, Leandro Carnielli.

Venda Nova recebe a 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas Crédito: Divulgação

CRESCIMENTO

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo (Abeta), em 2019 o turismo de natureza e de aventura representa 8,1% do PIB do Brasil, garantindo ocupação para 6,9 milhões de pessoas. No mundo, esse índice é de 10,4% na média de 185 países. Além disso, o segmento teve crescimento de 3,1% em 2018, enquanto o PIB brasileiro cresceu 1,1% no mesmo período, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2020, a pandemia da Covid-19 reforçou a tendência da prática de atividades em contato com a natureza. Nas Montanhas Capixabas não foi diferente. O isolamento social propiciou e incentivou os aventureiros na descoberta de pontos estratégicos e de aptidão para a prática, como por exemplo arvorismo, observação de aves, trekking (caminhada em trilhas), mountain bike (cicloturismo), escalada, rafting e voo livre (parapente ou outra modalidade).

Venda Nova recebe a 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas Crédito: Divulgação

O relevo foi generoso com a região e propicia belezas naturais indescritíveis. As Montanhas Capixabas possuem três parques estaduais, diversas RPPNs, rios, cachoeiras, rampas de voo livre, picos, montanhas, entre outros.

Além da aptidão natural, a região conta com profissionais que já oferecem serviços ligados ao turismo de aventura. A exemplo do passeio de quadriciclo (Ecoparque Pedra Azul), Wine Bike com a locação de bicicletas, praticantes de voo duplo, Conexão Radical e Geovane Mistura, com opções de passeios de bike, caminhadas e escaladas.

Outra atividade de destaque é a observação de aves em Afonso Cláudio (Cantinho dos Três Pontões) e na RPPN Águia Branca (Vargem Alta). Nesta última, o Instituto Marcos Daniel desenvolve um projeto de preservação da Saíra Apunhalada, única região do mundo com incidência desta espécie de pássaro.