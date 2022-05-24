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Região Serrana

Venda Nova recebe a 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas

Evento acontecerá simultaneamente ao Polenta Off Road, de 27 a 29 de maio, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 08:00

Venda Nova recebe a 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas
Brasil - Espirito Santo - Castelo - Foto: Mosaico Imagem Crédito: Mosaico Imagem
O retorno dos eventos presenciais vem marcado por novidades em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo. De 27 a 29 de maio, o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, receberá a 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas, que acontecerá simultaneamente ao Polenta Off Road.
Serão 22 expositores, entre vendedores de bicicletas, motos, carros e respectivos acessórios, além de empresas que oferecem serviços de esporte de aventura. Durante a Feira, haverá um mini parque de aventura, com tirolesa, parede de escalada e slackline; Praça Gastronômica incrementada, com a participação de sete cervejarias da região; e atrações musicais.
O objetivo é promover o setor, valorizar a aptidão natural da região, agregar valor aos micros e pequenos empresários e aos MEIs atuantes na área para despertar outros empreendedores. Além disso, a proposta da Feira é provocar um debate sobre a prática do turismo de aventura com todos os cuidados e segurança possíveis.
1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas em Venda Nova terá um mini parque de aventura
1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas em Venda Nova terá um mini parque de aventura Crédito: Picasa
A realização da 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas juntamente com o Polenta Off Road vai aproveitar a movimentação na cidade de competidores de vários Estados. Realizado pelo TCMA, o tradicional evento de esportes de aventura será disputado nas seguintes modalidades este ano: enduro de regularidade de motos, Trail Run, MTB- Bike, UTV 4x4 e Big Trail.
“O ‘Polenta’ é um evento consolidado, que traz um grande público para a região e atenção da mídia. Sem contar que a temática casa com a proposta da Feira. Os competidores vêm de todo o Brasil acompanhados das famílias, que também terão diversão garantida no Centro de Eventos”, diz o diretor-presidente do Convention, Leandro Carnielli.
Venda Nova recebe a 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas
Venda Nova recebe a 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas Crédito: Divulgação

CRESCIMENTO

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo (Abeta), em 2019 o turismo de natureza e de aventura representa 8,1% do PIB do Brasil, garantindo ocupação para 6,9 milhões de pessoas. No mundo, esse índice é de 10,4% na média de 185 países. Além disso, o segmento teve crescimento de 3,1% em 2018, enquanto o PIB brasileiro cresceu 1,1% no mesmo período, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 2020, a pandemia da Covid-19 reforçou a tendência da prática de atividades em contato com a natureza. Nas Montanhas Capixabas não foi diferente. O isolamento social propiciou e incentivou os aventureiros na descoberta de pontos estratégicos e de aptidão para a prática, como por exemplo arvorismo, observação de aves, trekking (caminhada em trilhas), mountain bike (cicloturismo), escalada, rafting e voo livre (parapente ou outra modalidade).
Venda Nova recebe a 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas
Venda Nova recebe a 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas Crédito: Divulgação
O relevo foi generoso com a região e propicia belezas naturais indescritíveis. As Montanhas Capixabas possuem três parques estaduais, diversas RPPNs, rios, cachoeiras, rampas de voo livre, picos, montanhas, entre outros.
Além da aptidão natural, a região conta com profissionais que já oferecem serviços ligados ao turismo de aventura. A exemplo do passeio de quadriciclo (Ecoparque Pedra Azul), Wine Bike com a locação de bicicletas, praticantes de voo duplo, Conexão Radical e Geovane Mistura, com opções de passeios de bike, caminhadas e escaladas.
Outra atividade de destaque é a observação de aves em Afonso Cláudio (Cantinho dos Três Pontões) e na RPPN Águia Branca (Vargem Alta). Nesta última, o Instituto Marcos Daniel desenvolve um projeto de preservação da Saíra Apunhalada, única região do mundo com incidência desta espécie de pássaro.
  • Serviço:
  • 1ª Feira de Aventura das Montanhas Capixabas
  • Quando: 27, 28 e 29 de maio
  • Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman- Venda Nova do Imigrante
  • Valor: Entrada franca
  • Realização:  Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e Trail Clube Mata Atlântica (TCMA). Apoio: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, Sebrae, Aderes e Sicoob

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