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Cultura

Com performances musicais e palestras, "Negritar" põe a música negra em evidência

Seminário será em formato híbrido e acontece gratuitamente em Vitória, entre os dias 26 a 29 de maio, contando com a participação de nomes como Tunico da Vila e Rappin Hood
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 09:00

Rappin Hood é um dos convidados do evento
Rappin Hood é um dos convidados do evento "Negritar", que acontece em Vitória Crédito: Divulgação
Ludmilla, Luedji Luna, Jeniffer Nascimento, Iza... Isso sem contar com nomes "quentes" da cena capixaba, como Budah e Cesar MC, que lançaram um clipe para promover a série "Bel-Air", do streaming Star+. A música (e cultura) negra está "pulsante", seja na agenda lotada de shows, na luta contra o racismo ou mesmo no mercado fonográfico, pois muitos dos citados estão entre os mais ouvidos das plataformas de streaming.   
Embarcando nessa vibe de sucesso, surge o seminário "Negritar", que acontece gratuitamente entre os dias 26 e 29 de maio, em formato híbrido. As atividades rolam no canal do YouTube do cantor Tunico da Vila e no Estúdio Bizinoto, em Vitória. 
O encontro pretende alcançar artistas, agentes culturais e produtores capixabas que trabalham com música de origem afro-brasileira nos segmentos samba, pagode, rap, congo, gospel e funk. O ponto alto do seminário são as apresentações musicais, com Tunico da Vila e os rappers paulistas Vinex e Mulambo (transmitidas pelo YouTube).
Além disso, o "Negritar" contará com palestras direcionadas para, entre outros assuntos, gerenciamento de carreira - com olhar voltado às questões raciais -, e mercado digital, especialmente streaming e plataformas digitais. As vagas presenciais são limitadas, com inscrições podendo ser feitas pelo e-mail [email protected].
Entre os convidados do encontro, o rapper Rappin Hood; o produtor paulista Devasto; Mary Jane, do Melanina Mcs; a advogada e ativista Fayda Belo; a produtora de carreiras Nega Cleo, da GRIOT Assessoria; e Déborah Sathler, da Atotô Produções.

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Idealizador do projeto, Tunico da Vila firma que o seminário serve para evidenciar o novo momento da música afro-brasileira. "Quem produz música negra fala de trajetórias. É porta voz de seu povo e possui uma base intuitiva ligada à filosofia africana, que perpassa questões de territórios, como os terreiros, escolas de samba, guetos e as periferias", destaca, em tom socialmente engajado.
"O samba, pagode, rap e funk, dentre outros ritmos, são movimentos culturais que circulam em territórios periféricos. É preciso 'negritar', dar ênfase e grifar a importância dos negros para a música brasileira e mundial. As plataformas de streamings possuem playlists com protagonismo negro e abordagem antirracista. A música afro-brasileira é uma ferramenta indispensável na conscientização racial, é lanterna e lampejo em uma sociedade que precisa ser antirracista", enfatiza.

SEMINÁRIO "NEGRITAR"

  • O QUE É: Formação e qualificação para empreendedores da música negra, com apresentações musicais, cursos e palestras gratuitas em formato híbrido, seja pelo YouTube ou no Estúdio Bizinoto, em Vitória.
  • QUANDO: De 26 a 29 de maio, a partir das 19h.
  • INSCRIÇÕES: As aulas presenciais têm vaga limitada. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected].

PROGRAMAÇÃO

  • O QUE É: Abertura do Seminário "Negritar" de Formação e Qualificação para Empreendedores em Música Negra
  • QUANDO: Quinta (26)
  • HORÁRIO: 19 horas  
  • ONDE: No Canal do Youtube de Tunico da Vila 
  • ATIVIDADE: Palestra Performática online "Vozes Negras Importam: samba e rap nos territórios periféricos", com o artista Rappin Hood e "Empreendendo em Música Negra", com o produtor paulista Devasto, além do pocket show "Negritar", com Tunico

  • QUANDO: Sexta (27) 
  • HORÁRIO: 19 horas
  • ONDE: Canal do Youtube de Tunico da Vila
  • ATIVIDADE: Workshop "Comunicação Antirracista e Afroempreendedorismo", com Nega Cleo, da GRIOT Assessoria, e pocket show com os rappers paulistas Vinex e Mulambo

  • QUANDO: Sábado (28) 
  • HORÁRIO: 19 horas
  • ONDE: Estúdio Bizinoto (Rua Presidente Afonso Pena, 10, Bairro República, Vitória)
  • ATIVIDADE: Presencial e pelo Google Meet (em link a ser divulgado). Palestras "Música Negra Neles", com a rapper Mary Jane, do grupo Melanina Mcs, e "Direito autoral e sociedade arrecadadora nas mídias digitais", com a advogada e ativista Fayda Belo

  • QUANDO: Domingo (29)
  • HORÁRIO: 19 horas
  • ONDE: Estúdio Bizinoto (Rua Presidente Afonso Pena, 10, Bairro República, Vitória)
  • ATIVIDADE: Presencial e pelo Google Meet (em link a ser divulgado). Palestra "A origem da música negra brasileira", com Tunico da Vila, e workshop "Cultura criativa, afetiva e inclusiva", com a produtora executiva da Atotô Produções, Déborah Sathler

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