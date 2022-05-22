Com performances musicais e palestras, "Negritar" põe a música negra em evidência

Rappin Hood é um dos convidados do evento "Negritar", que acontece em Vitória Crédito: Divulgação

Ludmilla, Luedji Luna, Jeniffer Nascimento, Iza... Isso sem contar com nomes "quentes" da cena capixaba, como Budah e Cesar MC, que lançaram um clipe para promover a série "Bel-Air" , do streaming Star+. A música (e cultura) negra está "pulsante", seja na agenda lotada de shows, na luta contra o racismo ou mesmo no mercado fonográfico, pois muitos dos citados estão entre os mais ouvidos das plataformas de streaming.

Embarcando nessa vibe de sucesso, surge o seminário "Negritar", que acontece gratuitamente entre os dias 26 e 29 de maio, em formato híbrido. As atividades rolam no canal do YouTube do cantor Tunico da Vila e no Estúdio Bizinoto, em Vitória.

O encontro pretende alcançar artistas, agentes culturais e produtores capixabas que trabalham com música de origem afro-brasileira nos segmentos samba, pagode, rap, congo, gospel e funk. O ponto alto do seminário são as apresentações musicais, com Tunico da Vila e os rappers paulistas Vinex e Mulambo (transmitidas pelo YouTube).

Além disso, o "Negritar" contará com palestras direcionadas para, entre outros assuntos, gerenciamento de carreira - com olhar voltado às questões raciais -, e mercado digital, especialmente streaming e plataformas digitais. As vagas presenciais são limitadas, com inscrições podendo ser feitas pelo e-mail [email protected]

Entre os convidados do encontro, o rapper Rappin Hood; o produtor paulista Devasto; Mary Jane, do Melanina Mcs; a advogada e ativista Fayda Belo; a produtora de carreiras Nega Cleo, da GRIOT Assessoria; e Déborah Sathler, da Atotô Produções.

Idealizador do projeto, Tunico da Vila firma que o seminário serve para evidenciar o novo momento da música afro-brasileira. "Quem produz música negra fala de trajetórias. É porta voz de seu povo e possui uma base intuitiva ligada à filosofia africana, que perpassa questões de territórios, como os terreiros, escolas de samba, guetos e as periferias", destaca, em tom socialmente engajado.

"O samba, pagode, rap e funk, dentre outros ritmos, são movimentos culturais que circulam em territórios periféricos. É preciso 'negritar', dar ênfase e grifar a importância dos negros para a música brasileira e mundial. As plataformas de streamings possuem playlists com protagonismo negro e abordagem antirracista. A música afro-brasileira é uma ferramenta indispensável na conscientização racial, é lanterna e lampejo em uma sociedade que precisa ser antirracista", enfatiza.

SEMINÁRIO "NEGRITAR"

O QUE É: Formação e qualificação para empreendedores da música negra, com apresentações musicais, cursos e palestras gratuitas em formato híbrido, seja pelo YouTube ou no Estúdio Bizinoto, em Vitória.

Formação e qualificação para empreendedores da música negra, com apresentações musicais, cursos e palestras gratuitas em formato híbrido, seja pelo YouTube ou no Estúdio Bizinoto, em Vitória. QUANDO: De 26 a 29 de maio, a partir das 19h.

De 26 a 29 de maio, a partir das 19h. INSCRIÇÕES: As aulas presenciais têm vaga limitada. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected].

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