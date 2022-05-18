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Capixabas bombando

Cesar MC e Budah lançam clipe para promover série "Bel-Air", do Star+

A faixa "Reis e Rainhas em Bel-Air" faz parte da divulgação do reboot de “Um maluco no pedaço”, que estreia nesta quarta-feira (18), no streaming
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 13:50

Clipe de
Clipe de Reis e Rainhas em Bel-Air Crédito: Reprodução/Youtube/PineappleStormTV
Duas das maiores potências do rap capixaba - e nacional - se juntaram em um lançamento exclusivo da Star+, nesta terça-feira (17). Cesar MC e Budah, divulgaram a faixa “Reis e Rainhas em Bel-Air”,  junto com o carioca BK, para promover a nova série “Bel-Air”, que traz um reboot da renomada comédia dos anos 1990, “Um maluco no pedaço”. 
Nas redes sociais, Cesar MC comemorou o lançamento, dizendo ser uma honra fazer parte do projeto assinado pela gravadora Pineapple Storm. “Vocês não tem noção do tamanho desse projeto! Foi uma honra”, escreveu. O lançamento oficial aconteceu no podcast Podpah, nesta terça-feira (17), em São Paulo.

A SÉRIE

Com 10 episódios no total e com um tom de drama, a série mantém-se fiel à premissa original. "Bel-Air" apresenta a jornada de Will (Jabari Banks), um jovem negro e periférico que sempre tenta ver o lado positivo das coisas. Porém, se vê obrigado a deixar sua casa e se adaptar a uma realidade dominada pela elite branca.
A trama estreia nesta quarta-feira (18), na plataforma de streaming Star+. Vários elementos importantes da cultura negra, como o rap e o hip-hop, são destacados na produção e são parte intrínseca da construção da identidade de Will e de outros personagens.
Com os clássicos personagens já conhecidos pelo público, “Bel-Air” tem o seu elenco formado por Jabari Banks como Will, Adrian Holmes como Philip Banks, Cassandra Freeman como Vivian, Olly Sholotan como Carlton, Coco Jones como Hilary, Akira Akbar como Ashley, Jimmy Akingbola como Geoffrey, Jordan L. Jones como Jazz, e Simone Joy Jones como Lisa.
Will Smith, Quincy Jones e Benny Medina assumem funções de produtores executivos nesta nova versão junto de outros grandes nomes. Writers T.J. Brady e Rasheed Newson são os showrunners da série, além de co-escrever o roteiro ao lado de Morgan Cooper, que também é um dos co-produtores executivos do programa, além de dirigir alguns episódios.

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