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Festival de Inverno de Guaçuí volta em 2022 com Fábio Jr e Paralamas

A dupla César Menotti e Fabiano e o duo Felguk também estão entre as atrações confirmadas do evento, previsto para acontecer de 15 a 19 de junho, no Caparaó
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 13:01

Os Paralamas do Sucesso
Os Paralamas do Sucesso Crédito: Maurício Valladares
Com o tema "Pra gente ser feliz de novo", o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) volta em 2022 com  atrações nacionais no line-up: Fábio Jr., Os Paralamas do Sucesso, César Menotti & Fabiano e Felguk. O evento acontece de 15 a 19 de junho no Parque de Exposições de Guaçuí, na região do Caparaó.
A organização garante mais atrações locais em todos os dias do evento. A programação completa será divulgada nos próximos dias. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 27 de novembro e os bilhetes adquiridos na edição adiada pela pandemia estarão valendo para a próxima edição. A organização do festival informará todos os trâmites nos canais oficiais.
Quem abre o evento na quarta-feira, dia 15 de junho, é o DUO queridinho de Madonna, Felguk. A dupla de DJs foi escolhida três vezes para integrar a lista dos 100 melhores artistas do ramo no mundo pela revista inglesa DJ Mag.

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Na quinta-feira (16), sobem ao palco os irmãos vencedores do Grammy Latino, César Menotti & Fabiano. Na sexta-feira (17), Fábio Jr. estreia no FIG.
No sábado (18), a diversão fica por conta dos Paralamas do Sucesso entram em cena. Quem encerra a programação é a bateria da Boa Vista e o cantor Beto Kauê, o rei do Carnaval de Piúma.

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