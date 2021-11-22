Festival de Inverno de Guaçuí volta em 2022 com Fábio Jr e Paralamas

Os Paralamas do Sucesso Crédito: Maurício Valladares

Com o tema "Pra gente ser feliz de novo", o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) volta em 2022 com atrações nacionais no line-up: Fábio Jr., Os Paralamas do Sucesso, César Menotti & Fabiano e Felguk. O evento acontece de 15 a 19 de junho no Parque de Exposições de Guaçuí, na região do Caparaó.

A organização garante mais atrações locais em todos os dias do evento. A programação completa será divulgada nos próximos dias. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 27 de novembro e os bilhetes adquiridos na edição adiada pela pandemia estarão valendo para a próxima edição. A organização do festival informará todos os trâmites nos canais oficiais.

Quem abre o evento na quarta-feira, dia 15 de junho, é o DUO queridinho de Madonna, Felguk. A dupla de DJs foi escolhida três vezes para integrar a lista dos 100 melhores artistas do ramo no mundo pela revista inglesa DJ Mag.

Na quinta-feira (16), sobem ao palco os irmãos vencedores do Grammy Latino, César Menotti & Fabiano. Na sexta-feira (17), Fábio Jr. estreia no FIG.