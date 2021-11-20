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Música

Michael Bublé anuncia show extra em SP; cantor passa pelo Rio e por Curitiba

Bublé teve de remarcar duas vezes as datas de shows no país por causa da pandemia de Covid-19. Os ingressos ficam disponíveis no site da Livepass a partir de 24 de novembro, mas os preços ainda não foram divulgados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 11:27

Show do cantor americano Michael Buble, no Ginásio do Ibirapuera, em 2014
Show do cantor americano Michael Buble, no Ginásio do Ibirapuera, em 2014 Crédito: Avener Prado/Folhapress
O cantor Michael Bublé anunciou nesta sexta (19) um show extra em São Paulo, no Allianz Parque, para 5 de novembro de 2022, após se esgotarem os ingressos para o dia 6. O canadense ainda se apresenta no Rio de Janeiro (3/11, na Jeunesse Arena) e em Curitiba (8/11, na Arena da Baixada, estádio do Athletico-PR). O evento de Porto Alegre foi cancelado.
Os ingressos ficam disponíveis no site da Livepass a partir de 24 de novembro, mas os preços ainda não foram divulgados. Anteriormente havia tíquetes que variavam de R$ 140 a R$ 820.
Bublé teve de remarcar duas vezes as datas de shows no país por causa da pandemia de Covid-19. Inicialmente os eventos seriam em outubro de 2020, mas depois passaram para novembro de 2021.
A organização afirma que os tíquetes já adquiridos valem para os novos dias, sem a necessidade de troca, e também que não haverá devolução de valores.
Os shows fazem parte da da turnê An Evening With Michael Bublé, com a qual o artista também passa por Argentina e Chile.
Bublé fez sucesso em carreira solo e algumas canções gravadas por ele fizeram parte das novelas brasileiras - em "Celebridade" ("You'll Never Find Another Love like Mine"), "América" ("Home"), "Kubanacan" ("Fever") e "Da Cor do Pecado" ("Crazy Little Thing Called Love").

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