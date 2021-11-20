Iza lança nova música 'Sem Filtro' e estrela clipe com marido

A cantora IZA Crédito: Rodolfo Magalhães

Iza está de volta. A cantora lançou nesta quinta-feira, 18, seu novo single Sem Filtro. Na manhã desta sexta-feira, 19, também foi lançado o clipe da faixa.

Com composição de Luccas Carlos, Rafinha RSQ e Carolzinha, Sem Filtro explora o R&B com a voz da artista e a letra fala sobre relacionamentos passageiros e fugazes.

No vídeo, é apresentado uma estética futurista e cyberpunk, misturando elementos sensuais com aspectos tecnológicos. A novidade é que o marido de Iza, o produtor Sérgio Santos, também participa do clipe.