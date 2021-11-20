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Novidade

Iza lança nova música 'Sem Filtro' e estrela clipe com marido

'Quem conhece meu primeiro álbum sabe o quanto gosto de R&B e vai absorver naturalmente a musicalidade', disse a cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 11:13

A cantora IZA
A cantora IZA Crédito: Rodolfo Magalhães
Iza está de volta. A cantora lançou nesta quinta-feira, 18, seu novo single Sem Filtro. Na manhã desta sexta-feira, 19, também foi lançado o clipe da faixa.
Com composição de Luccas Carlos, Rafinha RSQ e Carolzinha, Sem Filtro explora o R&B com a voz da artista e a letra fala sobre relacionamentos passageiros e fugazes.
No vídeo, é apresentado uma estética futurista e cyberpunk, misturando elementos sensuais com aspectos tecnológicos. A novidade é que o marido de Iza, o produtor Sérgio Santos, também participa do clipe.
"Quem conhece meu primeiro álbum sabe o quanto gosto de R&B e vai absorver naturalmente a musicalidade. Assim como a visão atual de como as coisas são passageiras ao mesmo tempo em que a perspectiva de que se machucar muito em um relacionamento nos prepara para o próximo", explicou a cantora. 

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